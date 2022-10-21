📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE A SPOR! 2022 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ZTK 4. eleme turu kura çekimi, 21 Ekim saat 11.00'de Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı kura çekimi A Spor'dan canlı naklen yayınlanacak.

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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Beşiktaş ve 3. turda Kastamonuspor'u yenen Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.