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    • Spor
    • 21.10.2022 11:32
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    • 21.10.2022 11:33
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    📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE A SPOR! 2022 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi CANLI yayınlanacak. 21 Ekim 2022 bugün saat 11.00'de başlayacak kura çekimi akabinde Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli olacak. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları heyecanla çekimi bekliyor. Peki ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri belli oldu mu? İşte 📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI A SPOR ve diğer merak edilenler!

    📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE A SPOR!

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4. tur kura çekimi için heyecan dorukta. 3. tur maçları oynanırken, 4. tur maçlarının kura çekimi için nefesler tutuldu. 21 Ekim bugün Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimiyle ilgili vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri belli oldu mu? ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI nasıl izlenir? İşte cevapları!

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    ZTK 4. eleme turu kura çekimi, 21 Ekim saat 11.00'de Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı kura çekimi A Spor'dan canlı naklen yayınlanacak.

    👉ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

    Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Beşiktaş ve 3. turda Kastamonuspor'u yenen Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI

    18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU

    18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ

    18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR

    18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

    18 Ekim 2022 || 20:30 ADANA DEMİRSPOR 5-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

    19 Ekim 2022 || 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 2-3 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ

        19 Ekim 2022 || 13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR FK

        19 Ekim 2022 || 14:00 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 0-1 YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 BUCASPOR 1928 3-0 ARTVİN HOPASPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ALTINORDU 5-0 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ŞANLIURFASPOR 3-0 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

        19 Ekim 2022 || 14:00 ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 UŞAK SPOR 4-2 GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

        19 Ekim 2022 || 14:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2-1 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 GÖZTEPE 2-0 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ADANASPOR A.Ş. 1-0 ORDUSPOR 1967

        19 Ekim 2022 || 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR 2-1 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ÇORUM FK 4-5 ESENLER EROKSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4-1 DİYARBEKİR SPOR A.Ş

        19 Ekim 2022 || 14:00 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 1-0 İSKENDERUNSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0-1 BELEDİYE KÜTAHYASPOR

        19 Ekim 2022 || 15:00 BOLUSPOR 1-0 FETHİYESPOR

        19 Ekim 2022 || 17:00 YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 0 MUŞ 1984 MUŞSPOR

        19 Ekim 2022 || 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 2 DÜZCE CAM DÜZCESPOR

        19 Ekim 2022 || 21:00 GALATASARAY 7 - 0 GMG KASTAMONUSPOR

        19 Ekim 2022 17:00 || YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 0 MUŞ 1984 MUŞSPOR

        19 Ekim 2022 19:00 || ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 2 DÜZCE CAM DÜZCESPOR

        19 Ekim 2022 21:00 || GALATASARAY 7 - 0 GMG KASTAMONUSPOR

        20 Ekim 2022 13:00 || GENÇLERBİRLİĞİ - NİĞDE ANADOLU FK

        20 Ekim 2022 14:00 || MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - BULVARSPOR

        20 Ekim 2022 14:00 || TUZLASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR

        20 Ekim 2022 15:00 || YENİ MALATYASPOR - BC GROUP AĞRI 1970 SPOR

        20 Ekim 2022 17:30 || BITEXEN GİRESUNSPOR - AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ

        20 Ekim 2022 20:30 || GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ – SARIYER
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        Haberler Spor 📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE A SPOR! 2022 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...
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