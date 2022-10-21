📺ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE A SPOR! 2022 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4. tur kura çekimi için heyecan dorukta. 3. tur maçları oynanırken, 4. tur maçlarının kura çekimi için nefesler tutuldu. 21 Ekim bugün Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimiyle ilgili vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri belli oldu mu? ZTK 4. TUR KURA ÇEKİMİ CANLI nasıl izlenir? İşte cevapları!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ZTK 4. eleme turu kura çekimi, 21 Ekim saat 11.00'de Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı kura çekimi A Spor'dan canlı naklen yayınlanacak.
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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?
Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Beşiktaş ve 3. turda Kastamonuspor'u yenen Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU
18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ
18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR
18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
18 Ekim 2022 || 20:30 ADANA DEMİRSPOR 5-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
19 Ekim 2022 || 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 2-3 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ