Türkiye’nin en kapsamlı Espor zirvesi Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesi "Esports Business"ın dördüncüsü online olarak düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğinde, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleşen Zirve, "Eğlence Endüstrisine Giriş" ana temasıyla hayata geçirildi. Zirvede takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler ve yayıncılar, oyunun nasıl kurulacağını tartıştı. Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un konuşmasıyla başlayan zirvede Atanur; Espor endüstrisinin 24 milyar dolara varacağının tahmin edildiğini ve hem piyasa değeri hem de katılımcı sayısı açısından patlayıcı bir büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ise "Dört yıl içinde Espor'un geldiği noktanın umut verici., Türkiye'de Espor konusundaki farkındalığın üst seviyeye ulaştı ve milyonlarca genç Espor'u takip ediyor" dedi. Türkiye'de halihazırda 15 bin lisanslı Espor oyuncusu ve 200'ün üzerinde lisanslı kulüp ve 100 civarında Espor tesisi olduğunu belirten Özdemir, önümüzdeki dönemde büyük başarıların artarak devam edeceğini de ifade etti.
- Spor
- 21.10.2022 Gazete