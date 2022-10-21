TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. 2022-23 itibarıyla dünyada VAR'ın en iyi uygulandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sistemi iyileştirme konusunda büyük bir iyi niyetle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ZİYARET EDİLEBİLECEK
Büyükekşi, "Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan, örnek ülke olma hedefimiz var" dedi. Büyükekşi, "Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alınarak, basın mensupları, kulüp başkanları ve teknik adamlar tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak salı günü Süper Lig, 1. Lig kulüp başkanları, teknik adamlar ve kaptanlarla başlıyoruz" diye konuştu. Büyükekşi, "Buraya sizi davet etme amacımız, büyük çoğunluk tarafından hala bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak ve futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir" dedi.
ÇİZGİ FİLMLE ANL ATILDI!
Toplantıda, VAR sistemini anlatan kısa bir çizgi film izletildi. MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz da VAR sistemiyle ilgili sunumu yaptı. VAR sisteminde birçok ülkede kullanılan Hawk-eye kamera sisteminin kullanıldığı anlatılan sunumda, VAR protokolüyle ilgili bilgiler verildi. Paylaşımda, "VAR'ın felsefesi, 'karar doğru mu değil, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir" ifadesi kullanıldı.