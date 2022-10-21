TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu





ZİYARET EDİLEBİLECEK

Büyükekşi, "Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan, örnek ülke olma hedefimiz var" dedi. Büyükekşi, "Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alınarak, basın mensupları, kulüp başkanları ve teknik adamlar tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak salı günü Süper Lig, 1. Lig kulüp başkanları, teknik adamlar ve kaptanlarla başlıyoruz" diye konuştu. Büyükekşi, "Buraya sizi davet etme amacımız, büyük çoğunluk tarafından hala bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak ve futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir" dedi.