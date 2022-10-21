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    Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca saha çalışmalarına başladı

    12 Ağustos’ta Hatayspor ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sahalardan yaklaşık 2,5-3 ay uzak kalacağı açıklanan Edin Visca, 68 günlük aranın ardından saha çalışmalarına başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzon’da Visca sevinci

    Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor. Yıldız kanat oyuncusunun 12 Ağustos'ta Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada kolu kırılmış ve yapılan operasyon sonucunda 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Visca'nın sakatlığından sonra sağ kanattta farklı alternatifler deneyen ancak bir türlü istikrarı sağlayamayan Bordo-Mavililer'e sevindirici haber geldi. Tedavisinin ardından Trabzon'a gelen yıldız futbolcunun 68 günlük aranın ardından çalışmalara başlaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ve ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi.Visca'nın dönüşü teknik ekibin de yüzünü güldürürken, Bordo- Mavililer'in ilk hedefinin Boşnak yıldızı kasım ayında Antalya'da yapılacak olan hazırlık kampındaki maçlara yetiştirebilmek olduğu öğrenildi. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça iyi bir görüntü veren Boşnak futbolcunun da takıma geri dönecek olmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getirdiği öğrenildi.



    TRABZONSPOR'DA HEDEF 30 MAÇLIK SERİ
    Trabzonspor iç sahada tarih yazmaya devam ediyor. 1994-96 sezonundaki 28 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu geliştiren ve 29 maça çıkaran bordo-mavililer'in hedefi hafta sonunda oynanacak olan Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak bu seriyi 30 maça çıkartmak. En son 591 gün önce iç sahada Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor aradan geçen sürede oynadığı 29 maçta 18 galibiyet 11 beraberlik almıştı.



    FENERBAHÇE RAKİPSİZ!
    THY Euroleague'de çıktığı ilk 3 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Valencia'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk periyotta sadece Hayes, Motley, Booker ve Wilbekin'den katkı alırken, Valencia'da 6 isim sayı üretti. Fenerbahçe ilk çeyreği 25-20 geride kapattı. İkinci periyotta sert oyunun sürdüren İspanyol temsilcisi devre arasına 43-34 önde girmeyi başardı. Sarı- lacivertliler, üçüncü çeyrekte 26 sayı kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son set kıran kırana geçti. İki takım bu periyotta 19'ar sayı kaydetti ve Fenerbahçe rakibini 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı. Kanarya'da Wilbekin 20 sayı ile maçın en skoreri oldu. Hayes 17, Motley 16 sayı attı. Fenerbahçe Beko, 28 Ekim'de Anadolu Efes ile karşılaşacak.



        ADA'DA GÜNDEM RONALDO
        Manchester United'ın başına Erik ten Hag'ın gelmesiyle yedek kulübesine mahkum olan Cristiano Ronaldo, 2-0 kazanılan Tottenham maçının önüne geçti. Portekizli yıldız, 40. dakikasında ısınmaya gönderildi ancak 90. dakikaya kadar oyuna alınmayınca stadyumu terk etti. Maç oynanırken soyunma odasına doğru giden Ronaldo, özel arabasıyla evinin yolunu tuttu. Ronaldo'nun bu hareketi başına bela açtı. Kulüp, yıldız ismin yarınki Chelsea maçı kadrosuna alınmayacağını duyurdu. Ayrıca CR7'nin 3 gün takımla idmana çıkamayacağı da ifade edildi. Ada basını Ronaldo'ya, "Devre arasında takım bul" dendiğini de iddia etti.



        CİMBOM'DA FORVET BİLMECESİ!
        Galatasaray'da Okan Buruk'un Alanya maçı öncesi kafası karışık. Tecrübeli hoca, santrforda kimi oynatacağına karar veremiyor. Kupa maçında gol atan Seferovic sonunda siftah yapsa da göze giremedi. Aslan'ın ligdeki 10 golün 4'ünde imzası olan Gomis ise ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikayı kaldıramıyor. Fiziksel açıdan hazır olmayan ve özel hayatında sorunlar yaşayan Icardi'ye de güven yok.



        ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ
        Fenerbahçe'nin bu sezon en golcüsü Enner Valencia, iddialı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirten Ekvadorlu forvet, "Yine de şampiyonluk için savaşmaya hazırız" şeklinde konuştu. 32'lik yıldız, "Takımıma yardım etmeye devam etmek istiyorum. 'Gol kralı' olabilirsem ne mutlu" dedi.

        RAKİP YARI SAHADAYIZ!
        Enner Valencia, Jorge Jesus ile çok tehlikeli bir takım oduklarının altını çizerken "Maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Bu sistem benim gibi önde oynayan oyuncular için çok etkili" diye konuştu. Tecrübeli futbolcu kadro derinliğinin kaliteyi artırdığını ifade ederken, "Ligde ve Avrupa'da çok fazla maç yapıyoruz. İsimler değişse de oyun değişmiyor. Başakşehir maçı çok güzel olacak. Kazanmak istiyoruz" dedi.

        F.BAHÇE AÇIK ARA FAVORİ
        Süper Lig'de 11. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe, en yüksek şampiyonluk şansına sahip olma özelliğini sürdürdü. İddaa'nın açıkladığı yeni şanslarda oranı 3.00 olan Fenerbahçe'nin, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85'e indirmesi dikkat çekti. Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise Kayserispor yenilginin ardından 4.10'a çıktı. Beşiktaş'ın oranı 4.25, Trabzonspor'un ise 4.50 olarak belirlendi.

        FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'E BİLENİYOR
        Fenerbahçe,Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu ve taktik çalışmalar yapıldı.

        KUPADA KURA GÜNÜ
        Ziraat Türkiye Kupası 3. turu tamamlandı. 4. turun kura heyecanı bugün 11.00'de A Spor'da yaşanacak. 4. turda 54 ekip tek maç eleme usülüne göre karşılaşacak. Bu tura Beşiktaş'ın içinde olduğu Süper Lig'den 7, 1. Lig'den 6 ve 2. Lig'den 7 takım dahil olacak. 4. tura yükselenler ise şöyle:
        Kasımpaşa
        Serik Belediye
        Efeler 09 Spor
        Ankaraspor
        Manisa FK
        Ç. Rizespor
        Kayserispor
        Adana Demir
        23 Elazığ FK
        Kırklarelispor
        Kırşehir FSK
        1928 Buca
        Ofspor
        Şanlıurfaspor
        Göztepe
        Adanaspor
        Esenler Erok
        Etimesgut
        Keçiörengücü
        Nazilli Bld.
        Kütahyaspor
        Uşakspor
        Altınordu
        Denizlispor
        Boluspor
        Samsunspor
        Düzcespor
        Galatasaray
        Gençlerbirliği
        Tuzlaspor
        Bulvarspor
        Yeni Malatya
        Giresunspor
        Gaziantep

        GENÇLER 4. TURDA
        Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 3. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 yendi. Konuk ekip, 5. dakikada Yusufhan'ın golüyle öne geçti. 40'ta Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıyı Sami Gökhan Altıparmak, kaçırdı. 45+2'de Başkent ekibinden Ahmet Arda eşitlik golünü attı. Uzatmalarda Ahmet Arda ve Barış Alıcı skoru belirledi. Diğer sonuçlar: Tuzla-B. Yıldırım: 2-1, Menemen-Bulvar: 0-1, Y. Malatya-Ağrı: 3-3 (Pen: 5-4), Giresun- Amasya: 3-1, G.Antep- Sarıyer: 4-0.

        RASHİCA VE OLİVEİRA 11 BAŞLAYACAK
        Galatasaray'da Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Milot Rashica, Kastamonuspor karşılaşmasında da iyi bir performans sergiledi... Okan Buruk'un gözüne giren Kosovalı yıldız Alanyaspor maçında sahada olacak. Portekizli yıldız orta saha oyuncusu Oliveira önemli pas ve organizasyon yeteneğiyle 11'e dönüyor.

        G.SARAY ALANYA MAÇININ STARTINI VERDİ
        Kupada önceki gün Kastamonuspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü antrenmanda oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Aslan bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

        KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
        Ligde pazartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son 5 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, Hatay deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

        KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU
        Trabzonspor'da Dünya Kupası nedeniyle lig verilecek arada yapılacak kamp programı büyük oranda netleşti. Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına 12-20 Kasım tarihleri arasında izin verecek. Fırtına, ilk etap kamp çalışmalarına 21 Kasım'da Trabzon'da başlayacak. Takım ardından 28 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.

        TFF FAİR-PLAY ÖDÜLLERİNİ DUYURDU
        TFF, sezonun ilk fairplay/ adil oyun ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Ayın takımı Sivas, futbolcusu Uğurcan Çakır, teknik direktörü Çağdaş Atan, taraftarı Başakşehir ve ayın yöneticisi Konya Başkanı Fatih Özgökçen seçildi.

        YUSUF YAZICI'YA 2 MAÇ
        Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı. Beşiktaşlı Gedson'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören 25'lik yıldız 2 maç ceza aldı. Yusuf, Sivas ve Konya maçlarında yok.

        TORREİRA'DAN HAMZA PAYLAŞIMI
        Lucas Torreira kastamonu maçında gol atan Hamza Akman'ın fotoğrafını paylaştı.

        GOMIS: TAKIMLA GURUR DUYDUM
        Gomis, Kastamonu maçı sonrası, "Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.

        MORANT ZAFERİ OĞLUYLA KUTLADI
        Memphıs'ın, yıldızı Ja Morant, Pistons galibiyetini oğluyla birlikte kutladı.

        GALATASARAY'DAN FARK YEDİ GÖREVDEN ALINDI
        ZIiraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar gönderildi. Maç sonu, "Hafta sonu Vanspor ile önemli bir maçımız var. As oyuncularımız yerine gençlere şans verdik ancak 30 dakika dayanabildik" diyen Akpunar ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Göreve geçici olarak antrenör Göktuğ Ertetik getirildi.

        EFES, ALBA BERLİN'İ KONUK EDECEK
        THY EuroLeague'in çift maç haftasında Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon ligoe oynadığı 3 maçtan 2'sini kaybeden Efes, Berlin maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

        ARSENAL, PSV'Yİ YENDİ ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
        Premier Lig'de müthiş futboluyla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde de fırtına gibi esiyor. A Grubu'ndaki erteleme maçında PSV Eindhoven ile karşılaşan İngiliz ekibi maçı 71. dakikada Xhaka'nın golüyle 1-0 kazandı. Grubundaki 4 maçın tamamını galip bitiren Arsenal, 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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