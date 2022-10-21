Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca saha çalışmalarına başladı





ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcüsü Enner Valencia, iddialı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirten Ekvadorlu forvet, "Yine de şampiyonluk için savaşmaya hazırız" şeklinde konuştu. 32'lik yıldız, "Takımıma yardım etmeye devam etmek istiyorum. 'Gol kralı' olabilirsem ne mutlu" dedi.



RAKİP YARI SAHADAYIZ!

Enner Valencia, Jorge Jesus ile çok tehlikeli bir takım oduklarının altını çizerken "Maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Bu sistem benim gibi önde oynayan oyuncular için çok etkili" diye konuştu. Tecrübeli futbolcu kadro derinliğinin kaliteyi artırdığını ifade ederken, "Ligde ve Avrupa'da çok fazla maç yapıyoruz. İsimler değişse de oyun değişmiyor. Başakşehir maçı çok güzel olacak. Kazanmak istiyoruz" dedi.



F.BAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

Süper Lig'de 11. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe, en yüksek şampiyonluk şansına sahip olma özelliğini sürdürdü. İddaa'nın açıkladığı yeni şanslarda oranı 3.00 olan Fenerbahçe'nin, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85'e indirmesi dikkat çekti. Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise Kayserispor yenilginin ardından 4.10'a çıktı. Beşiktaş'ın oranı 4.25, Trabzonspor'un ise 4.50 olarak belirlendi.



FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'E BİLENİYOR

Fenerbahçe,Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu ve taktik çalışmalar yapıldı.



KUPADA KURA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu tamamlandı. 4. turun kura heyecanı bugün 11.00'de A Spor'da yaşanacak. 4. turda 54 ekip tek maç eleme usülüne göre karşılaşacak. Bu tura Beşiktaş'ın içinde olduğu Süper Lig'den 7, 1. Lig'den 6 ve 2. Lig'den 7 takım dahil olacak. 4. tura yükselenler ise şöyle:

Kasımpaşa

Serik Belediye

Efeler 09 Spor

Ankaraspor

Manisa FK

Ç. Rizespor

Kayserispor

Adana Demir

23 Elazığ FK

Kırklarelispor

Kırşehir FSK

1928 Buca

Ofspor

Şanlıurfaspor

Göztepe

Adanaspor

Esenler Erok

Etimesgut

Keçiörengücü

Nazilli Bld.

Kütahyaspor

Uşakspor

Altınordu

Denizlispor

Boluspor

Samsunspor

Düzcespor

Galatasaray

Gençlerbirliği

Tuzlaspor

Bulvarspor

Yeni Malatya

Giresunspor

Gaziantep



GENÇLER 4. TURDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 3. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 yendi. Konuk ekip, 5. dakikada Yusufhan'ın golüyle öne geçti. 40'ta Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıyı Sami Gökhan Altıparmak, kaçırdı. 45+2'de Başkent ekibinden Ahmet Arda eşitlik golünü attı. Uzatmalarda Ahmet Arda ve Barış Alıcı skoru belirledi. Diğer sonuçlar: Tuzla-B. Yıldırım: 2-1, Menemen-Bulvar: 0-1, Y. Malatya-Ağrı: 3-3 (Pen: 5-4), Giresun- Amasya: 3-1, G.Antep- Sarıyer: 4-0.



RASHİCA VE OLİVEİRA 11 BAŞLAYACAK

Galatasaray'da Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Milot Rashica, Kastamonuspor karşılaşmasında da iyi bir performans sergiledi... Okan Buruk'un gözüne giren Kosovalı yıldız Alanyaspor maçında sahada olacak. Portekizli yıldız orta saha oyuncusu Oliveira önemli pas ve organizasyon yeteneğiyle 11'e dönüyor.



G.SARAY ALANYA MAÇININ STARTINI VERDİ

Kupada önceki gün Kastamonuspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü antrenmanda oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Aslan bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.



KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde pazartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son 5 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, Hatay deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.



KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Trabzonspor'da Dünya Kupası nedeniyle lig verilecek arada yapılacak kamp programı büyük oranda netleşti. Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına 12-20 Kasım tarihleri arasında izin verecek. Fırtına, ilk etap kamp çalışmalarına 21 Kasım'da Trabzon'da başlayacak. Takım ardından 28 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.



TFF FAİR-PLAY ÖDÜLLERİNİ DUYURDU

TFF, sezonun ilk fairplay/ adil oyun ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Ayın takımı Sivas, futbolcusu Uğurcan Çakır, teknik direktörü Çağdaş Atan, taraftarı Başakşehir ve ayın yöneticisi Konya Başkanı Fatih Özgökçen seçildi.



YUSUF YAZICI'YA 2 MAÇ

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın cezası açıklandı. Beşiktaşlı Gedson'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören 25'lik yıldız 2 maç ceza aldı. Yusuf, Sivas ve Konya maçlarında yok.



TORREİRA'DAN HAMZA PAYLAŞIMI

Lucas Torreira kastamonu maçında gol atan Hamza Akman'ın fotoğrafını paylaştı.



GOMIS: TAKIMLA GURUR DUYDUM

Gomis, Kastamonu maçı sonrası, "Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.



MORANT ZAFERİ OĞLUYLA KUTLADI

Memphıs'ın, yıldızı Ja Morant, Pistons galibiyetini oğluyla birlikte kutladı.



GALATASARAY'DAN FARK YEDİ GÖREVDEN ALINDI

ZIiraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar gönderildi. Maç sonu, "Hafta sonu Vanspor ile önemli bir maçımız var. As oyuncularımız yerine gençlere şans verdik ancak 30 dakika dayanabildik" diyen Akpunar ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Göreve geçici olarak antrenör Göktuğ Ertetik getirildi.



EFES, ALBA BERLİN'İ KONUK EDECEK

THY EuroLeague'in çift maç haftasında Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon ligoe oynadığı 3 maçtan 2'sini kaybeden Efes, Berlin maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



ARSENAL, PSV'Yİ YENDİ ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Premier Lig'de müthiş futboluyla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde de fırtına gibi esiyor. A Grubu'ndaki erteleme maçında PSV Eindhoven ile karşılaşan İngiliz ekibi maçı 71. dakikada Xhaka'nın golüyle 1-0 kazandı. Grubundaki 4 maçın tamamını galip bitiren Arsenal, 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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