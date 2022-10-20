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    • Spor
    • 20.10.2022 15:58
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    • 20.10.2022 18:25
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    Yeni Malatyaspor penaltılarda turladı! Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 maç sonucu ve goller

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970 ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten ve uzatmalara giden maçta eşitlik bozulmayınca bir üst tura çıkan takımı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970'i 8-7 yenerek A Spor'da yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen takım oldu.

    Yeni Malatya penaltılarla turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970 Spor'u konuk etti.

    Penaltılara giden maçta bir üst tura yükselen takım Yeni Malatyaspor oldu.

    Karşılaşmada gol perdesini 17. dakikada Yeni Malatya'da penaltıdan Yakup Alkan kaydetti.

    Ardından Yeni Malatya'da Burak Kavlak 54. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

    67. dakikada Muhammed Furkan Kılıç'ın takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

    76. dakikada Ağrı 1970 oyuncusu Murat Torun penaltı golüyle takımını 3-1 öne geçirdi.

    81. dakikada Mert Altıntaş Yeni Malatya adına skoru 2-3'e getiren golü kaydetti.

    Dakikalar 89'u gösterdiğinde konuk ekip Ağrı 1970 takımında Adem Kaba topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-3'e eşitlendi.

    Karşılaşmanın kırılma anı ise Ağrı 1970'te Taner Yıldız'ın kaçırdığı penaltı pozisyonu oldu.

    Uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmazken penaltılar sonucunda üst tura yükselen takım Yeni Malatyaspor oldu.

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