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    • Spor
    • 20.10.2022 15:21
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    • 20.10.2022 15:24
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    Galatasaray'da forvet bilmecesi! Okan Buruk'un kafası karışık: Seferovic mi Batefimbi Gomis mi Icardi mi?

    Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor engelini aşan Galatasaray’da tüm gözler hafta sonu oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor’u da yenerek taraftarını bir kez daha sevindirmeyi planlıyor. Ancak Okan Buruk Alanyaspor maçında ilk 11'e santrafora kimi yazacağını halen belirlemedi. Tecrübeli hocanın aklındaki isimler ise Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okan Buruk’un kafası karışık

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak maç öncesinde kafası çok karışık. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor maçının 11'ini düşünürken santrafora kimi yazacağını halen belirlemedi.

    Cimbom'da kupa maçında gol atan Haris Seferovic sonunda siftah yaptı. Ancak İsviçreli golcü halen formsuz. Okan hocaya göre halen istenilen seviyede değil… Bu yüzden tecrübeli oyuncuya ilk 11 yolu şimdilik zor gözüküyor.

    Galatasaray'ın ligde attığı 10 golün 4'ünde imzası olan Bafetimbi Gomis ise ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikayı kaldıramıyor. Okan Buruk bu yüzden Fransız golcüyü de ilk 11'e yazmayı düşünmüyor.

        Sarı-Kırmızılılar'ın flaş transferi Mauro Icardi ise henüz hazır değil. Fiziksel açıdan hazır olmayan ve henüz golle tanışamayan Arjantinli golcü, özel hayatındaki iniş çıkışlar nedeniyle zor dönemlerden geçiyor.

        Okan hoca onun da 11 için henüz hazır olmadığı görüşünde… Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu 3 golcüden birini Alanya maçında sahaya sürecek ama henüz net karar vermiş değil.

        Galatasaray, Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol attı. Bu gollerin 8'i Sarı-Kırmızılı oyunculardan gelirken 2 golü ise rakipleri kendi kalesine gönderdi.

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        Haberler Spor Galatasaray'da forvet bilmecesi! Okan Buruk'un kafası karışık: Seferovic mi Batefimbi Gomis mi Icardi mi?
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