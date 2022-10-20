Galatasaray'da forvet bilmecesi! Okan Buruk'un kafası karışık: Seferovic mi Batefimbi Gomis mi Icardi mi?

Okan hoca onun da 11 için henüz hazır olmadığı görüşünde… Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu 3 golcüden birini Alanya maçında sahaya sürecek ama henüz net karar vermiş değil.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol attı. Bu gollerin 8'i Sarı-Kırmızılı oyunculardan gelirken 2 golü ise rakipleri kendi kalesine gönderdi.