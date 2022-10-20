Galatasaray'da forvet bilmecesi! Okan Buruk'un kafası karışık: Seferovic mi Batefimbi Gomis mi Icardi mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak maç öncesinde kafası çok karışık. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor maçının 11'ini düşünürken santrafora kimi yazacağını halen belirlemedi.
Cimbom'da kupa maçında gol atan Haris Seferovic sonunda siftah yaptı. Ancak İsviçreli golcü halen formsuz. Okan hocaya göre halen istenilen seviyede değil… Bu yüzden tecrübeli oyuncuya ilk 11 yolu şimdilik zor gözüküyor.
Galatasaray'ın ligde attığı 10 golün 4'ünde imzası olan Bafetimbi Gomis ise ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikayı kaldıramıyor. Okan Buruk bu yüzden Fransız golcüyü de ilk 11'e yazmayı düşünmüyor.