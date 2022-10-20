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Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 20.10.2022 16:37
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    • 20.10.2022 16:45
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    Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek Formula 1 ABD GP hakkında bir çok soru gündeme geldi. Formula tutkunları yarışmanın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Formula 1 abd gp ne zaman ne zaman?

    Formula 1 2022 sezonunun 19'uncu yarışı Austin'deki Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilecek. Peki Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    FORMULA 1 ABD GB NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Formula 1, dünyanın en çok takip edilen motor sporu olarak biliniyor. 2022 sezonunun bitmesine az bir süre kala bu yılın 19'uncu yarışı Formula 1 ABD GP, 23 Ekim Pazar günü saat 22:00'de düzenlenecek.

    FORMULA 1 ABD GB HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Yarış, Türkiye'de S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.

    ANTREMAN TURLARININ YAYINLANACAĞI KANALLAR

    1. ANTRENMAN: S Sport Plus

    2. ANTRENMAN: S Sport Plus

    3. ANTRENMAN: S Sport2 ve S Sport Plus

        SIRALAMA TURLARI: S Sport2 ve S Sport Plus

        YARIŞ: S Sport2 ve S Sport Plus

        F1 GÜNCEL PUAN DURUMU

        Max Verstappen: 366

        Sergio Perez: 253

        Charles Leclerc: 252

        George Russell: 207

        Carlos Sainz JR: 202

        Lewis Hamilton: 180

        Lando Norris: 101

        Esteban Ocon: 78

        Fernando Alonso: 65

        Valtteri Bottas: 46

        Sebastian Vettel: 32

        Daniel Ricciardo: 29

        Pierre Gasly: 23

        Kevin Magnussen: 22

        Lance Stroll: 13

        Mick Schumacher: 12

        Yuki Tsunoda: 11

        Guan Yu Zhou: 6

        Alexander Albon: 4

        Nicholas Latifi: 2
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        Haberler Spor Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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