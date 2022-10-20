Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FORMULA 1 ABD GB NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1, dünyanın en çok takip edilen motor sporu olarak biliniyor. 2022 sezonunun bitmesine az bir süre kala bu yılın 19'uncu yarışı Formula 1 ABD GP, 23 Ekim Pazar günü saat 22:00'de düzenlenecek.