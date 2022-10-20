Formula 1 2022 sezonunun 19'uncu yarışı Austin'deki Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilecek. Peki Formula 1 ABD GP ne zaman ne zaman, saat kaçta? 2022 sezonu Formula 1 ABD GP hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
FORMULA 1 ABD GB NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1, dünyanın en çok takip edilen motor sporu olarak biliniyor. 2022 sezonunun bitmesine az bir süre kala bu yılın 19'uncu yarışı Formula 1 ABD GP, 23 Ekim Pazar günü saat 22:00'de düzenlenecek.
FORMULA 1 ABD GB HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yarış, Türkiye'de S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.
ANTREMAN TURLARININ YAYINLANACAĞI KANALLAR
1. ANTRENMAN: S Sport Plus
2. ANTRENMAN: S Sport Plus
3. ANTRENMAN: S Sport2 ve S Sport Plus