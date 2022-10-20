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    • 20.10.2022 12:46
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    • 20.10.2022 12:52
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    İngiliz basını Cristiano Ronaldo'yu dalga konusu yaptı!

    İngiltere Premier Lig’in dev ekiplerinden Manchaster United ve Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim tüm hızıyla sürüyor. Manchester United’ın dünyaca ünlü yıldızının Tottenham’ı 2-0 yendiği maçta yaptığı hareket İngiliz medyasında alay konusu oldu. İngiliz medyasına göre Ten Hag ile Ronaldo bugün bir araya gelecek. Toplantıdan radikal kararların çıkması bekleniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Efsane ne hallere düştü!

    İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchaster United ve Portekizli yıldız arasındaki gerilim tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı Şeytanlar'ın dün Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta skordan çok yıldız oyuncunun tepkisi konuşuluyor.

    Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham maçının bitimine 2 dakika kala kulübeden çıktı ve doğru dışarı çıktı. Portekizli yıldız oyuncu, soluğu direkt dışarda aldı ve arabasına atlayarak evine doğru yol aldı.

    İNGİLİZ MEDYASI DALGA GEÇTİ
    İngiliz medyasından The Sun ise bu olayı egzajere ederek Cristiano Ronaldo ile dalga geçti. The Sun, Ronaldo'nun kulübeden çıkışını ve staddan ayrılışını ısı haritası ile okuyucularını duyurdu. R7'nin dışarı çıkana kadar kullandığı yollar ısı haritasında gösterildi.

        Gazete, Manchester United'ın Tottenham galibiyeti ile ilgili olarak, "Ronaldo'nun inanılmaz somurtkanlığı, Ten Hag'ın Old Trafford'daki saltanatının en iyi performansı olduğunu düşündüğü parıltıyı aldı" yorumunda bulundu. İngiliz medyasına göre Ten Hag ile Ronaldo bugün bir araya gelecek. Toplantıdan radikal kararların çıkması bekleniyor.


        Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile sezon başından beri büyük sorun yaşıyor. Premier Lig'de 12. hafta sona ererken Portekizli yıldız bu maçların sadece birine ilk 11'de başladı.

        Yedek kulübesinde oturmayı büyük sorun haline getiren 37 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de 340 dakikada 1 gol ve 1 asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde ise 351 dakika görev alan Ronaldo'nun 1 golü bulunuyor.

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