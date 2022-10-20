İngiliz basını Cristiano Ronaldo'yu dalga konusu yaptı!

Gazete, Manchester United'ın Tottenham galibiyeti ile ilgili olarak, "Ronaldo'nun inanılmaz somurtkanlığı, Ten Hag'ın Old Trafford'daki saltanatının en iyi performansı olduğunu düşündüğü parıltıyı aldı" yorumunda bulundu. İngiliz medyasına göre Ten Hag ile Ronaldo bugün bir araya gelecek. Toplantıdan radikal kararların çıkması bekleniyor.