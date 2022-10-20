İngiliz basını Cristiano Ronaldo'yu dalga konusu yaptı!

İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchaster United ve Portekizli yıldız arasındaki gerilim tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı Şeytanlar'ın dün Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta skordan çok yıldız oyuncunun tepkisi konuşuluyor.
Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham maçının bitimine 2 dakika kala kulübeden çıktı ve doğru dışarı çıktı. Portekizli yıldız oyuncu, soluğu direkt dışarda aldı ve arabasına atlayarak evine doğru yol aldı.
İNGİLİZ MEDYASI DALGA GEÇTİ
İngiliz medyasından The Sun ise bu olayı egzajere ederek Cristiano Ronaldo ile dalga geçti. The Sun, Ronaldo'nun kulübeden çıkışını ve staddan ayrılışını ısı haritası ile okuyucularını duyurdu. R7'nin dışarı çıkana kadar kullandığı yollar ısı haritasında gösterildi.