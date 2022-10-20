CANLI | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı A Spor canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelede Gençlerbirliği ile Niğde Anadolu FK kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-NİĞDE ANADOLU FK MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Atalay, Muhammed, Gökhan, Mert, Seyit, Kağan, Aksel, Mert, Göktuğ, Ahmet, Gökhan

Niğde Anadolu FK: Berkay, Yağız Efe, Ahmet, Güray, Taner, Rıdvan, Harun, Murat, Muhammed, Eren, Yusufhan