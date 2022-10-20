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    • Spor
    • 20.10.2022 13:08
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    • 20.10.2022 13:08
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    CANLI | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı A Spor canlı izle

    A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupasında 3. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sona erecek. Günün ilk maçında Gençlerbirliği evinde Niğde Anadolu FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin yayınını Takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelede Gençlerbirliği ile Niğde Anadolu FK kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-NİĞDE ANADOLU FK MAÇI 11'LERİ
    Gençlerbirliği: Atalay, Muhammed, Gökhan, Mert, Seyit, Kağan, Aksel, Mert, Göktuğ, Ahmet, Gökhan
    Niğde Anadolu FK: Berkay, Yağız Efe, Ahmet, Güray, Taner, Rıdvan, Harun, Murat, Muhammed, Eren, Yusufhan

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    Haberler Spor CANLI | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı A Spor canlı izle
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