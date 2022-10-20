Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo, İtalyan devi Inter'in radarında





1.5 AYDIR GÖZLEMLİYORLAR

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor. Alınan bilgilere göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı. Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi. Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.