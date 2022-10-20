Bu sezon gole doymayan Fenerbahçe rakiplerini tehdit ediyor





FENER REKOR PEŞİNDE

Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Enner Valencia, ilk 9 maçta 10 golle takımının ve ligin en fazla gol atan oyuncusu konumunda... Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarılarda 15 gol bulurken skor olarak hiç geriye düşmedi. Tarihinde 103 gollü şampiyonluğu bulunan Sarı-Lacivertliler sezon sonunda bu rekoru geliştirmek istiyor.