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    • Spor
    • 19.10.2022 15:29
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    • 19.10.2022 17:00
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    Boluspor 1-0 Fethiyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

    Son dakika spor haberleri! Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Boluspor ile Fethiyespor karşı karşıya geldi. Bolu'nun sahasında oynanan mücadele 1-0'lık skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı.

    takvim.com.tr
    Boluspor evinde turladı!

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Boluspor ile Fethiyespor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık skorla Boluspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

    Boluspor'un golünü 3. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

    GOL | Boluspor 1-0 Fethiyespor

    Bu galibiyetle Boluspor adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

    BOLUSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor- Fethiyespor maçı 19 Ekim tarihinde saat 15:00'da A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

    BOLUSPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
    Boluspor- Fethiyespor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

    19 Ekim Çarşamba
    13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
    13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
    14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
    14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
    14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
    14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
    14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
    14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
    14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
    14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
    14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
    14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
    14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
    14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
    14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
    15.00 Boluspor - Fethiyespor
    17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
    19.00 Hatayspor - Düzcespor
    21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

    20 Ekim Perşembe
    13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    14.00 Menemen FK - Bulvarspor
    15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
    17.30 Giresunspor - Amasya FK

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    Haberler Spor Boluspor 1-0 Fethiyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET VE GOLLERİ İZLE)
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