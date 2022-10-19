GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı A SPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

TÜRKİYE KUPASINI DAHA ÖNCE 18 KEZ KAZANDI!

Galatasaray, 18 Türkiye Kupası'yla bu turnuvanın en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip durumda. Galatasaray'ın hedefi 19. kez kupayı müzesine götürmek.