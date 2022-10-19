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    • Spor
    • 19.10.2022 20:24
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    • 19.10.2022 20:24
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    GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı A SPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kastamonuspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da hedef galip gelmek ve 4. tura yükselmek. Okan Buruk'un Kastamonuspor karşısında Yusuf Demir, Rashica ve Ross gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray Kastamonuspor maçı canlı yayın ve canlı anlatım...

    takvim.com.tr
    GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺

    Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

    GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI YAYIN İZLE-ASPOR

    GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. A SPor kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

    YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

    Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Kastamonuspor müsabakasını Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Feridun Daldaş üstlenecek.

        TÜRKİYE KUPASINI DAHA ÖNCE 18 KEZ KAZANDI!

        Galatasaray, 18 Türkiye Kupası'yla bu turnuvanın en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip durumda. Galatasaray'ın hedefi 19. kez kupayı müzesine götürmek.

        TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ!

        Turnuvada eliminasyon sistemi uygulanacak olup, tek maçta eşleşen ekiplerden kazanan taraf bir sonraki tura kalacak. Kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.

        YUSUF - MATA - SEFEROVİC SAHADA!

        Galatasaray, Kastamonuspor maçında yeni transferlerin birçoğuna şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

        Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic
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        Galatasaray - Kastamonuspor ilk 11’ler belli oldu | Canlı izle
        Haberler Spor GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı A SPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN
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