GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı A SPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. A SPor kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!
Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Kastamonuspor müsabakasını Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Feridun Daldaş üstlenecek.