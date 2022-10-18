Yiğidolar güle oynaya kazandı! Sivasspor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti | Spor haberleri

FENER'DE SİSTEM BU KEZ DE 3-5-2

Bu sezon daha çok 3-4-3 ve 4-4-2 sistemi ile sahaya çıkan Fenerbahçe, dün gece Ankaragücü deplasmanında 3-5-2 sistemi ile oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus iki çizgide Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Sarı-Lacivertliler'de Batshuayi ile Valencia ilk kez 11'de birlikte sahada yer aldı. Batshuayi ilk golü atmasına rağmen çok etkili olamadı.







SON 9 MAÇTA YENİLGİ YOK

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-Lacivertliler oldukça zorlu fikstüre rağmen tam 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Fener 1-0'lık Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Sarı-Lacivertliler bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 ve 2-1 mağlup etti, Rennes deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi 9 maçta tam 23 gol atmayı başarırken, kalesinde ise 8 gol gördü.