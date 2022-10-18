Yiğidolar güle oynaya kazandı! Sivasspor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti | Spor haberleri

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir deplasmanında alan Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti. Son haftalarda inişe geçen Çotanaklar, dünkü deplasmanda da oldukça etkisizdi. 23'te Erdoğan Yeşilyurt'un şutu direkte patladı. 35'te Dia Sabia'nın Giresun savunmasının belini büken müthiş ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare, Yiğidolar'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te ilk golün asistini yapan Sabia'nın yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta top yere çarparak ağlarla buluştu: 2-0. 89'da Sabia'nın pasında Hakan Arslan uzaktan kaleciyi avladı: 3-0. Yiğidolar, Çotanaklar'ı rahat geçerek puanını 10'a yükseltti. Giresun ise 8 puanda kaldı.
GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI
Jorge Jesus'un gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Ankaragücü ağlarını da sarstı. Tecrübeli yıldız bu sezon 13. maçta 5. golüne ulaştı. Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 kez ağları sarsabilmişti. İkinci yarıda Enner Valencia'ya harika bir gollük pas da atan İrfan Can oyunda kaldığı süre içinde sahanın en iyilerinden birisi oldu.
FENER'DE SİSTEM BU KEZ DE 3-5-2
Bu sezon daha çok 3-4-3 ve 4-4-2 sistemi ile sahaya çıkan Fenerbahçe, dün gece Ankaragücü deplasmanında 3-5-2 sistemi ile oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus iki çizgide Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Sarı-Lacivertliler'de Batshuayi ile Valencia ilk kez 11'de birlikte sahada yer aldı. Batshuayi ilk golü atmasına rağmen çok etkili olamadı.
SON 9 MAÇTA YENİLGİ YOK
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-Lacivertliler oldukça zorlu fikstüre rağmen tam 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Fener 1-0'lık Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Sarı-Lacivertliler bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 ve 2-1 mağlup etti, Rennes deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi 9 maçta tam 23 gol atmayı başarırken, kalesinde ise 8 gol gördü.