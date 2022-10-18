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    Yiğidolar güle oynaya kazandı! Sivasspor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti | Spor haberleri

    Sivas; 35’te Yatabare, 45’te Sabia ve 89’da Hakan’ın golleriyle Giresun’u yıktı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Yiğidolar güle oynaya kazandı

    Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir deplasmanında alan Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti. Son haftalarda inişe geçen Çotanaklar, dünkü deplasmanda da oldukça etkisizdi. 23'te Erdoğan Yeşilyurt'un şutu direkte patladı. 35'te Dia Sabia'nın Giresun savunmasının belini büken müthiş ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare, Yiğidolar'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te ilk golün asistini yapan Sabia'nın yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta top yere çarparak ağlarla buluştu: 2-0. 89'da Sabia'nın pasında Hakan Arslan uzaktan kaleciyi avladı: 3-0. Yiğidolar, Çotanaklar'ı rahat geçerek puanını 10'a yükseltti. Giresun ise 8 puanda kaldı.



    GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI
    Jorge Jesus'un gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Ankaragücü ağlarını da sarstı. Tecrübeli yıldız bu sezon 13. maçta 5. golüne ulaştı. Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 kez ağları sarsabilmişti. İkinci yarıda Enner Valencia'ya harika bir gollük pas da atan İrfan Can oyunda kaldığı süre içinde sahanın en iyilerinden birisi oldu.

    FENER'DE SİSTEM BU KEZ DE 3-5-2
    Bu sezon daha çok 3-4-3 ve 4-4-2 sistemi ile sahaya çıkan Fenerbahçe, dün gece Ankaragücü deplasmanında 3-5-2 sistemi ile oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus iki çizgide Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Sarı-Lacivertliler'de Batshuayi ile Valencia ilk kez 11'de birlikte sahada yer aldı. Batshuayi ilk golü atmasına rağmen çok etkili olamadı.



    SON 9 MAÇTA YENİLGİ YOK
    Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-Lacivertliler oldukça zorlu fikstüre rağmen tam 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Fener 1-0'lık Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Sarı-Lacivertliler bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 ve 2-1 mağlup etti, Rennes deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi 9 maçta tam 23 gol atmayı başarırken, kalesinde ise 8 gol gördü.



        JORGE JESUS'UN JOKERİ LİNCOLN
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln'ü bu sezon adeta joker gibi kullanıyor. Bu sezon 18. resmi maçına çıkan Lincoln, Ankaragücü karşısında orta sahanın ortasında Crespo'nun yanında görev aldı. Sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkentte merkez orta sahada görev yaptı.



        G.SARAY KADAR GOL ATTILAR!
        Cimbom'un 3 yeni forveti Seferovic, Mertens ve Icardi henüz golle tanışamazken sezon başı takımdan gönderilen santraforlar ise gollerine devam ediyor. Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 5 gole ulaştı. Senegalli yıldız 10. haftada Hatayspor'u da boş geçmedi. Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed de gollerine devam eden bir başka isim. Mısırlı yıldız, Nantes'ın Brestois'i 4-1 yendiği maçta 1 gol attı. Toplamda ise bu sezon 4 gole ulaştı. Diagne ve Mohamed ikilisi toplamda neredeyse Galatasaray kadar gol attı.



        SMOLOV İDDİASI
        Rus basınında yer alan habere göre; Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebilir. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan santrforu Cimbom bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 kez fileleri sarstı.



            ALANYA'YA DUBOİS!
            Savunmanın solunda uzun süredir yerli kullanması eleştirilerine kulak veren Okan Buruk, ligde oynanacak Alanyaspor maçında yeniden yabancı tercihine dönecek. Patrick van Aanholt'un gözden çıkarılmasıyla bu bölge için Leo Dubois favori olarak gözüküyor. Sarı- Kırmızılıar'ın teknik patronu Okan Buruk, sol kanat dışında başka mevkilerde de değişiklikler yapacak.



            ASLAN KUPA STARTINI VERDİ
            G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Kupa maçının hazırlıkları bugünkü antrenmanla tamamlanacak.



            DİKEMBE MUTOMBO SEVENLERİNİ ÜZDÜ!
            NBA'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki ABD'li eski basketbolcu Dikembe Mutombo'nun beyninde tümöre rastlandığı ve tedavisine Atlanta kentinde başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar" ifadeleri kullanıldı.

                ANADOLU EFES VE F.BAHÇE SAHNE ALIYOR
                THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, bugün İspanyol Valencia Basket'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kritik mücadele, saat 20.00'de start alacak. Fenerbahçe Beko ise ASVEL'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı.



                FARİOLİ SOSYAL MEDYADAN EKİBİNE SCOUT ARIYOR
                Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iş ilanı gündem yarattı. Kendi ekibi için maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan hoca, bu hamlesiyle Türkiye'de bir ilke imza atmış oldu. Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Karagümrük'te de çalıştı.

                GALATASARAY NEF ALİAĞA'YI YIKTI: 84-66
                Türkiye Clasic Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta son maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 yendi. Sarı-kırmızılılar ilk iki maçta Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'ya mağlup olmuştu. Bost 13, Ennis 17, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 18, Morgan 12 ve Sadık Emir Kabaca 11 sayıyla galibiyette rol oynadı.



                BALLON D'OR ÖDÜLÜ KARİM BENZEMA'NIN!
                Dünyanın en prestijli ödülü Ballon d'Or'un bu yılki sahibi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema oldu. Geçen sezon 44 gol, 15 asistle oynayan Benzema, Şampiyonlar Ligi ve La Liga zaferlerinde başroldeydi. Benzema, "Büyük gurur duyuyorum" dedi. En iyi genç futbolcu Gavi, en iyi kaleci Courtois, en iyi forvet Lewandovski ve yılın kulübü M. City seçildi.

                KARA KARTAL'A İKİ KÖTÜ HABER
                Beşiktaş, derbide iki ağır kayıp verdi. Takımın yıldızları Rashid Ghezzal ve Wout Weghorst sakatlandı. Ghezzal 2 hafta, Weghorst 10 gün yok.

                VODAFONE PARK DEPLASMAN OLDU
                Beşiktaş, önceki gece Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak evinde önemli bir kayıp daha yaşadı. Beşiktaş, Trabzonspor beraberliği ile evinde üst üste 3 kez puan kaybına ulaştı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e kaybederken F.Bahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Beşiktaş deplasmanda 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

                NE OLDU SANA JOSEF
                Son 2 sezonda Beşiktaş'ın orta sahasını sırtlayan, önceki sezon kazanılan şampiyonluğun da yıldızlarından olan Josef de Souza, Trabzonspor derbisinde son derece etkisiz bir görüntü çizdi. Brezilyalı ön libero hücuma neredeyse hiç katkı vermedi. Josef yaptığı pas hatalarıyla da tepkileri üzerine topladı.

                ÖMÜR'ÜN SERÇE PARMAĞI KIRILDI
                Beşiktaş derbisinde sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yapılan tetkiklerde serçe parmağının kırıldığı tespit edildi. Oyuncunun parmağı alçıya alınırken, maçlarda oynamasına engel bir durum yok.



                MAÇTA YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ
                Başkan Ahmet Ağaoğlu, derbi maçta Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır'a yapılan genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Yaşananları kabul etmek mümkün değildir" dedi.



                    3. TUR HEYECANI BAŞLIYOR
                    Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Bu turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor; Iğdır FK, Hatayspor; Düzcespor, Galatasaray; Kastamonuspor ve Giresunspor da Amasya FK ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonrasında kazanan takımlar adlarını 4. tura yazdıracak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kupaya 5. turda katılacak. Maçlar A Spor'dan naklen yayınlanacak.

                    BUGÜN
                    13.00 K.Paşa-Y.Mersin
                    13.30 Serik-B.Petrolspor
                    14.00 Altay-Efeler
                    14.00 Ankara-Pazar
                    14.00 Manisa-Eynesil
                    15.00 Ç.Rize-Boyabat
                    17.30 Kayseri-Iğdır FK
                    20.30 Adana D.-Adıyaman

                    YARIN
                    13.00 Kırklareli-Ordu
                    13.00 Van-Elazığ FK
                    14.00 Buca-A.Hopa
                    14.00 Kırşehir-İskenderun
                    14.00 Erzincan-Kütahya
                    14.00 Balıkesir-Ofspor
                    14.00 Altınordu-Sapanca
                    14.00 Uşak-Gümüşhane
                    14.00 Nazilli Bel.-Arnavutköy
                    14.00 Göztepe-Karaköprü
                    14.00 Adana-Orduspor
                    14.00 Denizli-Ayvalıkgücü
                    14.00 Çorum-E.Erok
                    14.00 Etimesgut-Aksaray B.
                    14.00 Keçiörengücü-Diyarbekir
                    14.00 Şanlıurfa-Karaman
                    15.00 Bolu-Fethiye
                    17.00 Samsun-1984 Muş
                    19.00 Hatay-Düzce
                    21.00 G.Saray-Kastamonu

                    20 EKİM PERŞEMBE
                    13.00 G.Birliği-N.Anadolu
                    14.00 Tuzla-Yıldırım
                    14.00 Menemen-Bulvar
                    15.00 Y.Malatya-Ağrı
                    17.30 Giresun-Amasya FK
                    20.30 Gaziantep-Sarıyer

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                    Haberler Spor Yiğidolar güle oynaya kazandı! Sivasspor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti | Spor haberleri
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