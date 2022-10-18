Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası 28 taraftara 1 yıl men

Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta İstanbul Emniyeti stat çevresinde ve saha içerisinde titiz bir mesai yaptı. Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede statta meşale yakan ve kavga eden dört taraftar, stat içerisinde Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Sahaya yabancı madde atan, taşkınlık yapan ve küfür eden 24 taraftar da Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından kamera görüntülerinden tespit edildi. Toplamda 28 taraftara İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından işlem yapıldı.