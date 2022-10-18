Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldızlara neşter! Dries Mertens ve Mauro Icardi'ye kulübe yolu gözüktü

Galatasaray'da Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet taraftarları isyan ettirdi... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk tartışılır hale geldi... Taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda tecrübeli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.
Galatasaray taraftarı, Okan hocanın yıldız oyuncularla anlaşamadığını ve onlardan henüz tam verim alamadığı görüşünde birleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu, Alanyaspor'a karşı farklı bir 11 ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Türkiye Kupası'nda yarın Kastamonuspor ile mücadele edecek Aslan, yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında ise yıldızların kulübeye çekileceği konuşuluyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Alanyaspor maçında Belçikalı yıldız Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi yedek oturtması bekleniyor. Buruk'un Alanya maçına Milot Rashica ve Haris Seferovic ile başlaması bekleniyor.