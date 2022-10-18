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    • Spor
    • 18.10.2022 13:46
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    • 18.10.2022 13:46
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    Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldızlara neşter! Dries Mertens ve Mauro Icardi'ye kulübe yolu gözüktü

    Son dakika Galatasaray haberleri | Kadrosuna Icardi, Mertens, Mata gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray, gol yollarındaki sıkıntıya bir türlü çözüm bulamadı. Kayserispor mağlubiyeti sonrası küplere binen Okan Buruk'un yıldız isimleri keseceği ve Alanyaspor maçında Seferovic, Rashica gibi alternatif isimlere şans vereceği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okan Buruk’tan yıldızlara neşter

    Galatasaray'da Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet taraftarları isyan ettirdi... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk tartışılır hale geldi... Taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda tecrübeli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.

    Galatasaray taraftarı, Okan hocanın yıldız oyuncularla anlaşamadığını ve onlardan henüz tam verim alamadığı görüşünde birleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu, Alanyaspor'a karşı farklı bir 11 ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

    Türkiye Kupası'nda yarın Kastamonuspor ile mücadele edecek Aslan, yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında ise yıldızların kulübeye çekileceği konuşuluyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Alanyaspor maçında Belçikalı yıldız Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi yedek oturtması bekleniyor. Buruk'un Alanya maçına Milot Rashica ve Haris Seferovic ile başlaması bekleniyor.

        Cimbom'a büyük umutlarla transfer olan Mertens, 8 lig maçında 487 dakika süre aldı. 35 yaşındaki yıldız bu süre zarfında ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Mertens, Kayserispor maçına 11'de başlamış ancak ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.

        Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol bulabilen Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi de performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Yıldız golcü, 90 dakika görev aldığı Kayseri deplasmanında yokları oynadı. 2 Süper Lig maçında 118 dakika sahada kalan Icardi'nin de gol ya da asisti yok.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldızlara neşter! Dries Mertens ve Mauro Icardi'ye kulübe yolu gözüktü
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