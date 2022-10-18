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    • Spor
    • 18.10.2022 16:18
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    • 18.10.2022 16:57
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    Çaykur Rizespor evinde rahat turladı | Çaykur Rizespor 3 - 0 Boyabatspor maç sonucu ve goller

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı A Spor'da devam ediyor. Kupada iki Karadeniz temsilcisi karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'un evinde Boyabat'ı ağırladığı mücadele, A Spor ekranlarından naklen yayınlandı. Ev sahibi ekip maçı 3-0'lık net bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

    Çaykur Rizespor evinde rahat turladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor evinde bir başka Karadeniz temsilcisi Boyabat'ı ağırladı. Saat 15.00'te başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlandı. Çaykur Rizespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak turladı.

    Çaykur Rizespor'un golleri 12' Deniz Hümmet, 16' Bolasie ve 62' Hurk'tan (P) geldi.

    ÇAYKUR RİZESPOR - BOYABAT MAÇI 11'LERİ
    Çaykur Rizespor:     Zafer, Mithat, Berkay, Seyfettin, Ercan, Emircan, Papa, Grahovac, Deniz, Bolasiea, van den Hurk
    Boyabat: Mustafa, Ramazan, Cabbar, Gökhan, Burak, Mikail, Nurettin, Barış, Ömer, Enes, Sinan

    MAÇIN GOLLERİ

    Çaykur Rizespor 1 - 0 Boyabatspor | Gol: Deniz Hürmet

    Çaykur Rizespor 2 - 0 Boyabatspor | Gol: Bolasie

    Çaykur Rizespor 3 - 0 Boyabatspor | Gol: Hurk

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    Haberler Spor Çaykur Rizespor evinde rahat turladı | Çaykur Rizespor 3 - 0 Boyabatspor maç sonucu ve goller
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