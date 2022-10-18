Çaykur Rizespor evinde rahat turladı | Çaykur Rizespor 3 - 0 Boyabatspor maç sonucu ve goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor evinde bir başka Karadeniz temsilcisi Boyabat'ı ağırladı. Saat 15.00'te başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlandı. Çaykur Rizespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak turladı.
Çaykur Rizespor'un golleri 12' Deniz Hümmet, 16' Bolasie ve 62' Hurk'tan (P) geldi.
ÇAYKUR RİZESPOR - BOYABAT MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Berkay, Seyfettin, Ercan, Emircan, Papa, Grahovac, Deniz, Bolasiea, van den Hurk
Boyabat: Mustafa, Ramazan, Cabbar, Gökhan, Burak, Mikail, Nurettin, Barış, Ömer, Enes, Sinan
MAÇIN GOLLERİ
Çaykur Rizespor 1 - 0 Boyabatspor | Gol: Deniz Hürmet
Çaykur Rizespor 2 - 0 Boyabatspor | Gol: Bolasie
Çaykur Rizespor 3 - 0 Boyabatspor | Gol: Hurk