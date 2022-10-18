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    Florya’da hoca krizi! Yönetim Alman hoca ile anlaştı… İddialara göre Okan Buruk isyan bayrağı açtı

    Galatasaray’da yönetimin Okan Buruk’un yanına Moritz Volz’u getirmesi sonrası Florya’da gerilim filmi start aldı!.. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Florya’da hoca krizi!

    Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası tüm oklar Okan Buruk'un üzerindeyken önemli bir gelişme yaşandı... Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı.



    Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı. Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz dün İstanbul'a gelerek işbaşı yaptı... Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.



    Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz görüşüne rağmen Alman antrenör ile anlaştığı iddia edildi. Bu nedenle Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu...



        TERİM VETO ETMİŞTİ
        Bilindiği gibi geçen sezon da Galatasaray'da yardımcı hoca krizi yaşanmıştı. Dönemin Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına yabancı yardımcı antrenör getirmek istemiş ve sonrasında ikili arasında büyük gerilim yaşanmıştı. Fatih hoca, yönetimin önerdiği ve göreve getirmek istediği tüm antrenörleri veto etmişti. Sonrasında gönderilen Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent getirilmişti.



        BURUK'U ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR
        G.Saray BurukTeknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor yenilgisi ile hedef tahtasına kondu. Önümüzdeki haftalar onun kaderini belirleyecek.

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        Haberler Spor Florya’da hoca krizi! Yönetim Alman hoca ile anlaştı… İddialara göre Okan Buruk isyan bayrağı açtı
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