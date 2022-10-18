Florya’da hoca krizi! Yönetim Alman hoca ile anlaştı… İddialara göre Okan Buruk isyan bayrağı açtı





Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı. Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz dün İstanbul'a gelerek işbaşı yaptı... Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.