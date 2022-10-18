Florya’da hoca krizi! Yönetim Alman hoca ile anlaştı… İddialara göre Okan Buruk isyan bayrağı açtı

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası tüm oklar Okan Buruk'un üzerindeyken önemli bir gelişme yaşandı... Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı.
Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı. Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz dün İstanbul'a gelerek işbaşı yaptı... Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.
Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz görüşüne rağmen Alman antrenör ile anlaştığı iddia edildi. Bu nedenle Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu...