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    • Spor
    • 18.10.2022 18:56
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    • 18.10.2022 19:01
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    Kayserispor - Iğdır FK | CANLI İZLE

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, evinde Iğdır FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Kayserispor ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor.

    GOL | Kayserispor 1-0 Iğdır FK

    GOL | Kayserispor 1-1 Iğdır FK


    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

    18 EKİM SALI
    13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu
    13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor
    14.00 Altay - Efeler 09
    14.00 Ankaraspor - Pazarspor
    14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor
    15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868
    17.30 Kayserispor - Iğdır FK
    20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK

    19 EKİM ÇARŞAMBA
    13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
    13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
    14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
    14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
    14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
    14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
    14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
    14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
    14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
    14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
    14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
    14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
    14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
    14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
    14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
    15.00 Boluspor - Fethiyespor
    17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
    19.00 Hatayspor - Düzcespor
    21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

    20 EKİM PERŞEMBE
    13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    14.00 Menemen FK - Bulvarspor
    15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
    17.30 Giresunspor - Amasya FK

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