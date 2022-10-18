Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Jorge Jesus "Kazanmak için çıktı, başardık" dedi





Kadronun tamamından faydalanmayı isteyen Portekizli çalıştırıcı, bu sezon 19. maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, "Kazanarak devam etmek çok önemli. 3 puanı alıp yolumuza devam ediyoruz. Rakibe daha az pozisyon vermeliyiz. Topun kontrolünü daha çok elimizde tutmalıyız. Bunu yapacak kalitemiz var" diye konuştu.