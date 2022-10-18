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    Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Jorge Jesus "Kazanmak için çıktı, başardık" dedi

    “Önemli bir fikstürden geçiyoruz. Şu anda tek ihtiyacımız olan galip gelmek. Başakşehir maçına hemen hazırlanmalıyız” dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Önemli olan 3 puan

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını ancak daha iyi oynayabileceklerini söyledi.



    Kadronun tamamından faydalanmayı isteyen Portekizli çalıştırıcı, bu sezon 19. maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, "Kazanarak devam etmek çok önemli. 3 puanı alıp yolumuza devam ediyoruz. Rakibe daha az pozisyon vermeliyiz. Topun kontrolünü daha çok elimizde tutmalıyız. Bunu yapacak kalitemiz var" diye konuştu.



    Önümüzdeki hafta Başakşehir ile çok kritik bir mücadele yapacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncuları hemen Başakşehir maçına hazırlamalıyız. Ligin en ciddi rakiplerinden biriyle oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alıp önümüze bakmalıyız. Dünya Kupası arasına kadar bütün puanları toplamalıyız. Takımıma güveniyorum. En iyisini yapacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.



        ÇİZGİ TARTIŞMASI
        Ankaragücü, ikinci golü yedikten 1 dakika sonra ağları sarstı ancak VAR'ın uyarısıyla gol geçersiz sayıldı. Ardından ekrana gelen ofsayt pozisyonunda çekilen çizgiler tartışma yarattı. Ofsayt çizgisinin sahaya paralel çizilmesi gerekirken düz çizilmediği dikkatlerden kaçmadı. Başkent ekibi daha sonra bir kez daha fileleri sarstı fakat bu kez yan hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golün iptalini sağladı.



        DEPLASMAN CANAVARI DİEGO ROSSİ
        Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, kapanışı yapan isimdi. 24 yaşındaki hücumcu bu sezon 2. golünü attı. Çubuklu formayla 8. golüne ulaşan Rossi bunların 6'sını deplasmandaki maçlarda atarak ön plana çıktı.



        BATSMAN 5. GOLÜNÜ ATTI
        Geldiği zaman tartışma yaratan Michy Batshuayi golleriyle eleştirileri susturdu. Avrupa Ligi'nde 3 kez fileleri sarsan Belçikalı yıldız, ligde 2. golünü kaydetti.



            ARDA TEYZESİYLE HASRET GİDERDİ
            F.Bahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesinde polis memuru olan teyzesiyle saha içinde karşılaştı. Ankara doğumlu olan Arda Güler, maç nedeniyle stadyumda görevli olan teyzesine sarılıp hasret giderdi. 17'lik yıldız maça 90+4'te girdi.

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            Haberler Spor Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Jorge Jesus "Kazanmak için çıktı, başardık" dedi
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