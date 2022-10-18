Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Jorge Jesus "Kazanmak için çıktı, başardık" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını ancak daha iyi oynayabileceklerini söyledi.
Kadronun tamamından faydalanmayı isteyen Portekizli çalıştırıcı, bu sezon 19. maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, "Kazanarak devam etmek çok önemli. 3 puanı alıp yolumuza devam ediyoruz. Rakibe daha az pozisyon vermeliyiz. Topun kontrolünü daha çok elimizde tutmalıyız. Bunu yapacak kalitemiz var" diye konuştu.
Önümüzdeki hafta Başakşehir ile çok kritik bir mücadele yapacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncuları hemen Başakşehir maçına hazırlamalıyız. Ligin en ciddi rakiplerinden biriyle oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alıp önümüze bakmalıyız. Dünya Kupası arasına kadar bütün puanları toplamalıyız. Takımıma güveniyorum. En iyisini yapacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.