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    • Spor
    • 17.10.2022 09:57
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    • 17.10.2022 09:57
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    Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu başlıyor! Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor'u konuk edecek

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Galatasaray'ın da evinde GMG Kastamonuspor'u konuk edeceği maçların programı belli oldu. Galatasaray'ın maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    takvim.com.tr
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    Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, yarın yapılacak 8 maçla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

    18 Ekim Salı:

    13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)

    13.30 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor (Serik İsmail Oğan)

    14.00 Altay-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)

    14.00 Ankaraspor-Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)

    14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)

    15.00 Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 (Çaykur Didi)

    17.30 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)

    19 Ekim Çarşamba:

    13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)

    13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)

    14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

    14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

    14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)

    14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)

    14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)

    14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

    14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

    14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)

        14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)

        14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

        14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

        14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

        14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)

        14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

        15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

        17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)

        21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)

        20 Ekim Perşembe:

        13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)

        14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

        14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

        15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

        17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)

        20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)

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