İstanbulspor’u yenen Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürüyor





PSG MARSİLYA'YI NEYMAR'LA GEÇTİ

Fransa Ligue 1'in 9. hafta maçında dün Paris Saint Germain sahasında Marsilya ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi yıldız oyuncusu Neymar'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Marsilya'da Gigot 73. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk takımda milli futbolcu Cengiz Ünder 71. dakikada oyuna dahil oldu.



FENER BAŞKENT'TE 3 PUAN ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının İstanbul etabını tamamladı. Ardından özel uçakla Ankara'ya hareket etti.



BODRUM GÜMBÜR

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Bodrum'un gollerini 37'de Samet ve 45+1'de Kenan atarken, Erzurum'un tek sayısı 81. dakikada Mustafa Akbaş'dan geldi. Diğer sonuçlar: Bandırma-Malatya: 0-2, Göztepe-Tuzla: 0-2, Sakarya- Adana: 3-2.



ALİ KOÇ'UN ÖNÜNÜ AÇTIK!

Galatasaray camiasının ağır toplarından İnan Kıraç önemli açıklamalara imza attı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eniştesi olan İnan Kıraç kendisine sorulan, "Rahmi Bey çok iyi bir Beşiktaşlı, Ali Bey Fenerbahçeli ve başkan aynı zamanda. Aranızda bu konuları konuşuyor musunuz?" sorusuna ise İnan Kıraç, "Ali zannediyorum ki bu sene.... Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak. Arada sırada aramızda bu konuşmalar geçiyor" cevabını verdi.



OTUR SIFIR

Kayseri- G.Saray maçının ilk yarısında Fredrik Midtsjö, şut pası, kazandığı ikili mücadele, şut engelleme, top kapma, uzaklaştırma ve pas arası alanında hiçbir istatistik kaydedemedi.



YUNUS'UN DÜŞÜŞÜ!

Geçen sezon A.Demirspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Yunus Akgün bu sezon yokları oynuyor. Genç yıldız, bu sezon 9 maçta 1 asist üretti.



AVUSTRALYA GP'SİNİ ALEX RİNS KAZANDI

Motogp Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, MotoGP'den ayrılmaya hazırlanan Suzuki'den Alex Rins kazandı. Rins, Honda sürücüsü Marc Marquez'in 0.186 saniye önünde yarışı kazandı. Bu yarışa 2 puan farkla lider gelen Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışta düşerek puan alamadı.



SÜPER LİG'DE BUGÜN 1 MAÇ DAHA VAR

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Giresunspor'u ağırlayacak. 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Kırmızı-Beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Keita ve Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.



DÖNMEZ BULGARİSTAN'DA ŞAMPİYON OLDU

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sönmez, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı. Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplamda üçüncü, W25 düzeyinde ise ilk şampiyonluğunu kazandı.



EFES DARÜŞŞAFAKA'YI MİCİC'LE DEVİRDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes dün Darüşşafaka'yı 88-78 mağlup etti. Efes'te Vasilije Micic 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Günün diğer maçında Gaziantep Büyükçekmece'yi 79-61'lik skorla geçti. Günün son maçında ise son şampiyon Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Konyaspor Basket'i 85-71 mağlup etti.

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