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    İstanbulspor’u yenen Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürüyor

    Ligin mütevazı ekiplerinden İstanbulspor’u Ndayishimiye’nin attığı gollerle mağlup eden Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürdü. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Başakşehir’in zirve aşkı

    Süper Lig'de Medipol Başakşehir, evinde İstanbulspor'u 2-0 yendi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 90 dakika boyunca üstün bir futbol sergiledi. Başakşehir, 26. dakikada Ndayishimiye'nin golüyle rakibi karşısında öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamladı. 78'de bir kez daha sahneye Ndayishimiye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Başakşehir bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Ndayishimiye gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İstanbulspor ise 11. hafta Antalyaspor ile karşılaşacak.



    DURAN TOP DEĞİL YAKAN TOP!
    Cimbom'da hafta başında duran top antrenörü Sargon Duran topbaşı yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Kayseri maçında duran top konusunda sınıfta kaldı. Aslan, Kayserispor'a karşı 90 dakika sonunda 25 duran kop, 25 taç atışı kullandı. Maç boyunca 44 orta denedi. 17'si isabetliydi... Maçı 0,69 gol beklentisi yakaladı. Sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.



    EL CLASİCO'DA ZAFER REAL'İN
    İSpanya La Liga'nın 9. haftasında dün El Clasico heyecanı yaşandı. Real madrid sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Real Madrid 12. dakikada Benzema'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Real Madrid 35'te Federico Valverde ile 2. golü de buldu. Barcelona 83'te Ferran Torres ile farkı 1'e indirdi. 90+1'de Rodrygo penaltıdan skoru belirledi.



        LIVERPOOL CİTY'Yİ SALAH'LA YIKTI
        Premier Lig'te Liverpool Manchester City'i konuk etti. Maçta ilk yarı tempolu geçse de takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Liverpool 2. yarıda Salah ile gole yaklaştı. Mısırlı yıldızın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş direği yaladı. Etkili oynayan Liverpool aradığı golü 76'da Salah ile buldu. Kalan bölümde skoru koruyan ev sahibi ekip zorlu maçı kazandı.



        PSG MARSİLYA'YI NEYMAR'LA GEÇTİ
        Fransa Ligue 1'in 9. hafta maçında dün Paris Saint Germain sahasında Marsilya ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi yıldız oyuncusu Neymar'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Marsilya'da Gigot 73. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk takımda milli futbolcu Cengiz Ünder 71. dakikada oyuna dahil oldu.

        FENER BAŞKENT'TE 3 PUAN ARIYOR
        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
        Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının İstanbul etabını tamamladı. Ardından özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

        BODRUM GÜMBÜR
        Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Bodrum'un gollerini 37'de Samet ve 45+1'de Kenan atarken, Erzurum'un tek sayısı 81. dakikada Mustafa Akbaş'dan geldi. Diğer sonuçlar: Bandırma-Malatya: 0-2, Göztepe-Tuzla: 0-2, Sakarya- Adana: 3-2.

        ALİ KOÇ'UN ÖNÜNÜ AÇTIK!
        Galatasaray camiasının ağır toplarından İnan Kıraç önemli açıklamalara imza attı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eniştesi olan İnan Kıraç kendisine sorulan, "Rahmi Bey çok iyi bir Beşiktaşlı, Ali Bey Fenerbahçeli ve başkan aynı zamanda. Aranızda bu konuları konuşuyor musunuz?" sorusuna ise İnan Kıraç, "Ali zannediyorum ki bu sene.... Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak. Arada sırada aramızda bu konuşmalar geçiyor" cevabını verdi.

        OTUR SIFIR
        Kayseri- G.Saray maçının ilk yarısında Fredrik Midtsjö, şut pası, kazandığı ikili mücadele, şut engelleme, top kapma, uzaklaştırma ve pas arası alanında hiçbir istatistik kaydedemedi.

        YUNUS'UN DÜŞÜŞÜ!
        Geçen sezon A.Demirspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Yunus Akgün bu sezon yokları oynuyor. Genç yıldız, bu sezon 9 maçta 1 asist üretti.

        AVUSTRALYA GP'SİNİ ALEX RİNS KAZANDI
        Motogp Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, MotoGP'den ayrılmaya hazırlanan Suzuki'den Alex Rins kazandı. Rins, Honda sürücüsü Marc Marquez'in 0.186 saniye önünde yarışı kazandı. Bu yarışa 2 puan farkla lider gelen Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışta düşerek puan alamadı.

        SÜPER LİG'DE BUGÜN 1 MAÇ DAHA VAR
        Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Giresunspor'u ağırlayacak. 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Kırmızı-Beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Keita ve Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

        DÖNMEZ BULGARİSTAN'DA ŞAMPİYON OLDU
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sönmez, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı. Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplamda üçüncü, W25 düzeyinde ise ilk şampiyonluğunu kazandı.

        EFES DARÜŞŞAFAKA'YI MİCİC'LE DEVİRDİ
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes dün Darüşşafaka'yı 88-78 mağlup etti. Efes'te Vasilije Micic 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Günün diğer maçında Gaziantep Büyükçekmece'yi 79-61'lik skorla geçti. Günün son maçında ise son şampiyon Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Konyaspor Basket'i 85-71 mağlup etti.

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