Ballon D’or (Altın Top) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Ballon D'or adayları kim? 2022 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!
BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
France Football tarafından düzenlenen organizasyon 17 Ekim 2022 Pazartesi 21.30'da başlayacak. Tören Theatre du Chatelet'de yapılacak.
BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ödül töreni 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
BALLON DO'R ADAYLARI
Rafael Leao – AC Milan
Karim Benzema – Real Madrid
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah – Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold – Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz – Liverpool