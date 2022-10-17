Ballon D’or (Altın Top) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Ballon D'or adayları kim? 2022 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!