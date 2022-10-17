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    • Spor
    • 17.10.2022 13:05
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    • 17.10.2022 13:05
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    Ballon D’or (Altın Top) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Ballon D'or adayları kim? 2022 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

    France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, sahibini buluyor. TSİ 21.30'da başlayacak organizasyon, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşiyor. Peki, Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı? Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2022 Ballon d'Or kazananlar tam liste!

    takvim.com.tr
    Ballon D’or saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!

    BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    France Football tarafından düzenlenen organizasyon 17 Ekim 2022 Pazartesi 21.30'da başlayacak. Tören Theatre du Chatelet'de yapılacak.

    BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Ödül töreni 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

    BALLON DO'R ADAYLARI

    Rafael Leao – AC Milan

    Karim Benzema – Real Madrid

    Christopher Nkunku - RB Leipzig

    Mohamed Salah – Liverpool

    Joshua Kimmich - Bayern Munich

    Trent Alexander-Arnold – Liverpool

    Bernardo Silva - Manchester City

    Vinicius Junior - Real Madrid

    Luis Diaz – Liverpool

        Robert Lewandowski – Barcelona

        Riyad Mahrez - Manchester City

        Casemiro - Real Madrid

        Son Heung-min – Tottenham

        Fabinho – Liverpool

        Mike Maignan - AC Milan

        Harry Kane – Tottenham

        Darwin Nunez – Liverpool

        Phil Foden - Manchester City

        Sadio Mane - Bayern Munich

        Sebastien Haller - Borussia Dortmund

        Luka Modric - Real Madrid

        Antonio Rudiger - Real Madrid

        Cristiano Ronaldo - Manchester United

        Kevin De Bruyne - Manchester City

        Dusan Vlahovic – Juventus

        Virgil van Dijk – Liverpool

        Joao Cancelo - Manchester City

        Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

        Erling Haaland - Manchester City
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        Haberler Spor Ballon D’or (Altın Top) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Ballon D'or adayları kim? 2022 Ballon d'Or kazananlar tam liste!
            SON DAKİKA