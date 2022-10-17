Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde taraftar etkisiz futbola müdahale etti: Ismael uyuma değişiklik yapsana





DELE ALLI'YE PROTESTO

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, dün geceki derbinin etkisiz isimlerinden birisi oldu. 67. dakikada yerini Cenk Tosuna bırakan Dele Alli, Vodafone Park'ta tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Dele Alli üzgün bir şekilde kulübedeki yerine geçmek zorunda kaldı. İngiliz yıldızın performansına sosyal medyadan da tepki var. Alli için "Sahada hiç enerjisi yok. Bu takım bunu kaldıramaz" denildi.