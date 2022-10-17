Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde taraftar etkisiz futbola müdahale etti: Ismael uyuma değişiklik yapsana

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş-Trabzon derbisi 2-2 sona ererken Vodafone Park tribünlerinde ilginç bir olay yaşandı. Skor 2-1 Trabzon lehineyken ve Beşiktaş da oyunda etkisizken Siyah-Beyazlı taraftarlar "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratlarıyla Vodafone Park'ı adeta inletti.
CENK 67'DE GİRDİ 70'DE ATTI
Bu tezahürat yaklaşık 2 dakika sürdü. Bunun üzerine Ismael, 67. dakikada Gedson ile Cenk Tosun oyuna girdi. Aynı Cenk Tosun, 70. dakikada da skora dengeyi getiren golü attı.
ISMAEL: TÜRKÇE ANLAMIYORUM!
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Valerien Ismael, "Taraftarın tepkisine ve istifa sözlerine için ne diyorsunuz" sorusuna "Türkçe anlamadığım için sadece oyunu konuşmak istiyorum" cevabını verdi. Ismael, "Galibiyet için çok çaba sarfettik ancak çok hata yaptık" dedi.