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    Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde taraftar etkisiz futbola müdahale etti: Ismael uyuma değişiklik yapsana

    Beşiktaş yenik durumda ve etkisiz oynamasına rağmen Ismael’den değişiklik gelmeyince taraftarlar adeta çılgına döndü 65. dakikada Vodafone Park, “Ismael uyuma, değişiklik yapsana” tezahüratıyla inledi. 67’de giren Cenk 70’de skoru eşitledi.

    Ismael uyuma değişiklik yapsana

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş-Trabzon derbisi 2-2 sona ererken Vodafone Park tribünlerinde ilginç bir olay yaşandı. Skor 2-1 Trabzon lehineyken ve Beşiktaş da oyunda etkisizken Siyah-Beyazlı taraftarlar "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratlarıyla Vodafone Park'ı adeta inletti.



    CENK 67'DE GİRDİ 70'DE ATTI
    Bu tezahürat yaklaşık 2 dakika sürdü. Bunun üzerine Ismael, 67. dakikada Gedson ile Cenk Tosun oyuna girdi. Aynı Cenk Tosun, 70. dakikada da skora dengeyi getiren golü attı.



    ISMAEL: TÜRKÇE ANLAMIYORUM!
    Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Valerien Ismael, "Taraftarın tepkisine ve istifa sözlerine için ne diyorsunuz" sorusuna "Türkçe anlamadığım için sadece oyunu konuşmak istiyorum" cevabını verdi. Ismael, "Galibiyet için çok çaba sarfettik ancak çok hata yaptık" dedi.



        KARTAL'DA GHEZZAL ŞOKU
        7 maç aranın ardından ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal dün geceki Trabzonspor derbisinde büyük bir şansızlık yaşadı ve ilk yarının sonunda sakatlanarak oyundan çıktı. Adalesinde ağrı ve çekme olan Cezayirli futbolcu gözyaşları içinde yerini Redmond'a bıraktı. Beşiktaşlı taraftarlar da alkışlarla Ghezzal'a destek verdi. Ghezzal'ın bugün MR'ı çekilecek.



        BAŞIMIZI KALDIRIP DEVAM EDECEĞİZ
        Beşiktaş'ın orta sahadaki kozlarından Salih Uçan derbinin ardından konuştu. Salih, "Çok fazla bireysel hata yaptık. 2. golü daha erken bulsak kazanabilirdik. Kayıp 2 puan için üzgünüz. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz" dedi. Gedson ise "Maç içinde çok çalıştık. istediğimiz bir sonuç değil. Telafi edeceğiz" ifadesini bullandı.



        CENK 558 GÜN SONRA GOL ATTI
        Son olarak Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a gol atan Cenk Tosun, 558 gün sonra siftah yaptı. 67. dakikada Dele Alli'nin lerine yerine tecrübeli santrfor 70. dakikada skoru 2-2 yapan golü Trabzonspor filelerine göndermeyi başardı.



            TOPA SAHİP OLMAK YETMEDİ
            Yüzde 60'la topa sahip olan Beşiktaş, yine de yorgun rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. Siyah- Beyazlılar, 2 kez geriye düştüğü derbide 1 puana razı oldu.



            DELE ALLI'YE PROTESTO
            Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, dün geceki derbinin etkisiz isimlerinden birisi oldu. 67. dakikada yerini Cenk Tosuna bırakan Dele Alli, Vodafone Park'ta tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Dele Alli üzgün bir şekilde kulübedeki yerine geçmek zorunda kaldı. İngiliz yıldızın performansına sosyal medyadan da tepki var. Alli için "Sahada hiç enerjisi yok. Bu takım bunu kaldıramaz" denildi.



            MONTERO İLK KEZ İLK 11'DE
            Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın savunmadaki ekürisi Montero oldu. İspanyol stoper bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Montero maçın genelinde vasat bir performans sergiledi.

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