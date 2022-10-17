Abdullah Avcı, Beşiktaş beraberliği sonrası konuştu: Biz çok yorgunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Avcı, "Beşiktaş çok iyi, derin bir kadro... Ciddi baskı yapan kenar ortayı en fazla yapan hava topunu fazla kazanan takım. Kenar orta çok fazla geliyor. Biz 7. günde 3. maçımızı oynadık, başlangıçları doğru planladık. Duran toptan öne geçtik, sonra Hamsik'in şutu 2-0 olacaktı döndü kendi kalemize attık. Rakibe taçta yaptığımız baskıdan 2-1 öne geçtik. Dengede gidiyordu, topa sahip olmaya başladığımız anda, Eren'in ayağından kaçtı döndü 2 oldu" dedi. Abdullah hoca, "Enis Bardhi ile net pozisyon yakaladık atsak belki 3-1'e dönecek. 2 takıma yakışır oyun oldu, kazanmak için gelmiştik, kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan bu şekilde dönmek de iyi. Biz çok yorgunuz, Sivas maçına hazırlanacağız, kazanabilirdik. Bugün kim kazanırsa kazansın şampiyon olmuyordu" ifadelerini kullandı.