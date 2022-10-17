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    Abdullah Avcı, Beşiktaş beraberliği sonrası konuştu: Biz çok yorgunuz

    Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, “Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz” dedi...

    Biz çok yorgunuz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Avcı, "Beşiktaş çok iyi, derin bir kadro... Ciddi baskı yapan kenar ortayı en fazla yapan hava topunu fazla kazanan takım. Kenar orta çok fazla geliyor. Biz 7. günde 3. maçımızı oynadık, başlangıçları doğru planladık. Duran toptan öne geçtik, sonra Hamsik'in şutu 2-0 olacaktı döndü kendi kalemize attık. Rakibe taçta yaptığımız baskıdan 2-1 öne geçtik. Dengede gidiyordu, topa sahip olmaya başladığımız anda, Eren'in ayağından kaçtı döndü 2 oldu" dedi. Abdullah hoca, "Enis Bardhi ile net pozisyon yakaladık atsak belki 3-1'e dönecek. 2 takıma yakışır oyun oldu, kazanmak için gelmiştik, kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan bu şekilde dönmek de iyi. Biz çok yorgunuz, Sivas maçına hazırlanacağız, kazanabilirdik. Bugün kim kazanırsa kazansın şampiyon olmuyordu" ifadelerini kullandı.



    ZAFER İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK
    Trabzonspor'da ligdeki ilk golünü atan Maxi Gomez, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Gomez, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık, hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık. Galibiyet için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet oyuncularının yapabileceği şey gol atmak, benim tipimde oyuncuların çalışıp, gol atması gerekiyor" dedi.



    UĞURCAN'A YABANCI MADDE YAĞDI!
    Uğurcan Çakır tribünlerden tepki gördü. Siyah-Beyazlı taraftarlar, milli eldivene ağır küfürler ederken, uzatma anlarında sahaya yabancı madde de attı. Bu anlarda Cenk Tosun taraftarlarını sakinleştirdi, Uğurcan'ı da teselli etti. Milli kaleci, derbi sonrası, "1 puan iyi ama kazanacak pozisyonları bulduk" ifadelerini kullandı.



        FIRTINA SERİYİ 6'YA ÇIKARDI
        Trabzonspor Beşiktaş'a karşı İstanbul'da kaybetmeme serisini 6 maça çıkardı. Bordo-Mavililer rakibine en son 2016'da kaybetmişti. Fırtına bu deplasmanda daha uzun tek serisini 1978-1985 arasındaki 8 karşılaşmalık süreçte yakaladı... Beşiktaş'ın Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk ettiği 7 lig maçından 4 beraberlik çıktı (Beşiktaş 1 galibiyet, 2 galibiyet) ve bu 4 karşılaşma da 2-2 sona erdi. Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü olduktan sonra 3 İstanbul takımına deplasmanda hiç kaybetmedi. Beşiktaş ev sahibi sıfatıyla Trabzonspor ile oynadığı son 18 lig maçında sadece 4 kazandı.



        YUSUF YAZICI'YA VAR'DAN KIRMIZI KART
        Derbinin 90+5. dakikasında rakip yarı alanın ortalarında Yusuf Yazıcı, arkadan Gedson'un baldırına doğru bastı. Hakem Ali Şansalan sarı kart verdi. Beşiktaşlı futbolcuların uzun süreli itirazlarının ardından hakem VAR uyarısıyla pozisyonu bir kez daha izledi. Sarıyı iptal edip, Yusuf'u kırmızı kartla oyundan attı. 80'de Hamsik'in yerine oyuna giren Yusuf, böylece 15 dakika sahada kalmış oldu. Milli oyuncu tribünlerden özür diledi.



        MASUAKU'DAN BÜYÜK İKRAM!
        Beşiktaş'ın sol beki Masuaku'dan çok büyük hata... Tecrübeli oyuncu dev maçın 36. dakikasında kendi yarı alanında yaptığı pas hatasıyla topu Trezeguet'ye adeta ikram etti. Mısırlı yıldız kaptığı top sonrası kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve golünü attı.



            EREN ELMALI DEVAM EDEMEDİ
            Trabzon'un sol beki Eren Elmalı 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bordo- Mavililer'in genç yıldızı, bu sezon Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Eren Elmalı, derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşısında iki kez öne geçtik. İyi mücadele ettik ama kazanamadık. Lig yarışı devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.

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