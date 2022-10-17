Abdullah Avcı, Beşiktaş beraberliği sonrası konuştu: Biz çok yorgunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Avcı, "Beşiktaş çok iyi, derin bir kadro... Ciddi baskı yapan kenar ortayı en fazla yapan hava topunu fazla kazanan takım. Kenar orta çok fazla geliyor. Biz 7. günde 3. maçımızı oynadık, başlangıçları doğru planladık. Duran toptan öne geçtik, sonra Hamsik'in şutu 2-0 olacaktı döndü kendi kalemize attık. Rakibe taçta yaptığımız baskıdan 2-1 öne geçtik. Dengede gidiyordu, topa sahip olmaya başladığımız anda, Eren'in ayağından kaçtı döndü 2 oldu" dedi. Abdullah hoca, "Enis Bardhi ile net pozisyon yakaladık atsak belki 3-1'e dönecek. 2 takıma yakışır oyun oldu, kazanmak için gelmiştik, kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan bu şekilde dönmek de iyi. Biz çok yorgunuz, Sivas maçına hazırlanacağız, kazanabilirdik. Bugün kim kazanırsa kazansın şampiyon olmuyordu" ifadelerini kullandı.
ZAFER İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK
Trabzonspor'da ligdeki ilk golünü atan Maxi Gomez, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Gomez, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık, hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık. Galibiyet için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet oyuncularının yapabileceği şey gol atmak, benim tipimde oyuncuların çalışıp, gol atması gerekiyor" dedi.
UĞURCAN'A YABANCI MADDE YAĞDI!
Uğurcan Çakır tribünlerden tepki gördü. Siyah-Beyazlı taraftarlar, milli eldivene ağır küfürler ederken, uzatma anlarında sahaya yabancı madde de attı. Bu anlarda Cenk Tosun taraftarlarını sakinleştirdi, Uğurcan'ı da teselli etti. Milli kaleci, derbi sonrası, "1 puan iyi ama kazanacak pozisyonları bulduk" ifadelerini kullandı.