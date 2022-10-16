Real Madrid - Barcelona MAÇ ÖZETİ! El Clasico Real Madrid - Barcelona maçı KAÇ KAÇ bitti?

İspanya'da El Clasico olarak bilinen ve dünyanın en çok izlenen maç olan Real Madrid Barcelona karşılaşması için geri sayım sona erdi. İşte maç hakkında detaylar...
El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 ile devirdi! Karim Benzema yine boş geçmedi...
La Liga'nın 9. haftasında 'El Clasico' heyecanı yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Eflatun-beyazlılar dev maçı Karim Benzema, Federico Valverde ve Rodrygo'nun attığı gollerle 3-1 kazandı ve namağlup liderliğe oturdu. Barça'nın tek golü Ferran Torres'in ayağından geldi.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.