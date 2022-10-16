Real Madrid - Barcelona MAÇ ÖZETİ! El Clasico Real Madrid - Barcelona maçı KAÇ KAÇ bitti?





R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karim Benzema, 35'te Federico Valverde ve 90+1. dakikada ise Rodrygo (p) kaydetti.



Katalan ekibinin tek golü ise 83'te Ferran Torres'ten geldi.

BARÇA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Real Madrid 25 puana ulaştı ve namağlup liderliğe yükseldi. Barcelona ise ilk mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.