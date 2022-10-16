Beşiktaş - Trabzonspor derbi MAÇ SONUCU 📺 BJK - TS maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 10. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş-Trabzonspor maçın detaylarını www.takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti.
Heyecan dolu mücadele Vodafone Park'ta oynandı. Kritik müsabakada Ali Şansalan görev aldı. Beşiktaş ile Trabzonspor kritik maçta 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda fileleri Jens Stryger Larsen (KK) ve Cenk Tosun havalandırdı. Bordo-mavililerin gollerini Maxi Gomez ile Trezeguet attı.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6'ncı dakikada kırmızı kart gördü.
GHEZZAL GÖZYAŞLARIYLA KENARDA
Zorlu maçın 43'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu bu sırada gözyaşlarına engel olamadı. Rachid Ghezzal kenara gelirken gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kalan sürede Nathan Redmond'a forma şansı verdi.