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    • Spor
    • 16.10.2022 22:56
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    • 16.10.2022 23:02
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    Beşiktaş - Trabzonspor derbi MAÇ SONUCU 📺 BJK - TS maçı kaç kaç bitti?

    Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlardı. Ali Şansalan tarafından yönetilen Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Vodafone Park'ta oynandı.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Trabzonspor derbi CANLI MAÇ İZLE 📺

    Beşiktaş ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 10. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş-Trabzonspor maçın detaylarını www.takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti.

    Heyecan dolu mücadele Vodafone Park'ta oynandı. Kritik müsabakada Ali Şansalan görev aldı. Beşiktaş ile Trabzonspor kritik maçta 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.



    Siyah-beyazlılarda fileleri Jens Stryger Larsen (KK) ve Cenk Tosun havalandırdı. Bordo-mavililerin gollerini Maxi Gomez ile Trezeguet attı.

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6'ncı dakikada kırmızı kart gördü.

    GHEZZAL GÖZYAŞLARIYLA KENARDA
    Zorlu maçın 43'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu bu sırada gözyaşlarına engel olamadı. Rachid Ghezzal kenara gelirken gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kalan sürede Nathan Redmond'a forma şansı verdi.


        NECİP UYSAL'A 400. MAÇ PLAKETİ
        Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.

        Necip Uysal'a plaketini başkan Ahmet Nur Çebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.
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