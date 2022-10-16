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    • Spor
    • 16.10.2022 19:17
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    • 16.10.2022 19:32
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    El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 ile devirdi! Karim Benzema yine boş geçmedi...

    La Liga'nın 9. haftasında 'El Clasico' heyecanı yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Eflatun-beyazlılar dev maçı Karim Benzema, Federico Valverde ve Rodrygo'nun attığı gollerle 3-1 kazandı ve namağlup liderliğe oturdu. Barça'nın tek golü Ferran Torres'in ayağından geldi.

    ’Real’ El Clasico! Barça hüsrana uğradı...

    İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



    R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karim Benzema, 35'te Federico Valverde ve 90+1. dakikada ise Rodrygo (p) kaydetti.

    Katalan ekibinin tek golü ise 83'te Ferran Torres'ten geldi.

    BARÇA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
    Bu sonucun ardından Real Madrid 25 puana ulaştı ve namağlup liderliğe yükseldi. Barcelona ise ilk mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.
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        Haberler Spor El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 ile devirdi! Karim Benzema yine boş geçmedi...
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