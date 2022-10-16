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    • Spor
    • 16.10.2022 17:56
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    • 16.10.2022 18:55
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    Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinde de Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte BJK - TS maçına dair tüm detaylar...

    Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

    Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi Dolmabahçe'ye moralli çıkarken, Siyah Beyazlılar'da da tek hedef mutlak galibiyet.

    Hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.


    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Taha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

    Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Gbamin; Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet; Maxi Gomez.



    ROMAİN SAİSS'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR: EMRECAN UZUNHAN DA YOK
    Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, bu karşılaşmada görev alamayacak.

    Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da bu karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.



    SALİH UÇAN DÖNÜYOR
    Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

    Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.



        FERNANDES KART CEZA SINIRINDA
        Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

        Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes,bu mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



        TRABZONSPOR'DA 4 SAKAT
        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.

        REKABETİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ
        Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

        BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ MAĞLUP OLDU
        Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

        İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

        Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

        LİGDE BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET ÖNDE
        Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

        Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

        Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.



            FARKLI SKORLAR
            Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

            Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

            Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

            İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
            Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

            İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

            İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

            Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

            Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.



            İSTANBUL'DA OYNANAN LİG MAÇLARI
            Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

            Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

            Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.

            Trabzonspor, deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi

            Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

            Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

            Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
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