Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi Dolmabahçe'ye moralli çıkarken, Siyah Beyazlılar'da da tek hedef mutlak galibiyet.
Hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Taha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Gbamin; Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet; Maxi Gomez.
ROMAİN SAİSS'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR: EMRECAN UZUNHAN DA YOK
Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, bu karşılaşmada görev alamayacak.
Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da bu karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
SALİH UÇAN DÖNÜYOR
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.
Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.