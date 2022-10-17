Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli? Valerien Ismael istifa mı etti?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile karşı karşıya gelerek 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma oynanırken "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulunan Beşiktaş taraftarı, maç sonu Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Peki, Valerien Ismael istifa mı edecek? Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli?
Maçta son sözü ise 68. dakikada oyunda dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada söyledi ve skoru belirledi.
"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye tezahüratlarda bulundu.
Bunun üzerine Valerien Ismael, 68. dakikada Gedson ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.