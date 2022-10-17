Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli? Valerien Ismael istifa mı etti?

Maçta son sözü ise 68. dakikada oyunda dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada söyledi ve skoru belirledi.

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"



Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.