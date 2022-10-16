Alman devi harekete geçti! Arda Güler için Avrupa’nın üst düzey kulüpleri şimdiden sıraya girdiler





SAVUNMADA DA GELİŞTİ

Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. 17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadelele ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.