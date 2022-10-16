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    Alman devi harekete geçti! Arda Güler için Avrupa’nın üst düzey kulüpleri şimdiden sıraya girdiler

    Bayern Münih’in scoutları AEK Larnaca maçında adeta şov yapan 71 yaşındaki Arda Güler’i izlemek için Ankaragücü maçına geliyor. Alman devini başka kulüplerin de takip etmesi bekleniyor.

    Alman devi Arda için geliyor

    Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.



    SAVUNMADA DA GELİŞTİ
    Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. 17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadelele ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.



    TEK TEK GELECEKLER...
    Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı, ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi.

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    Haberler Spor Alman devi harekete geçti! Arda Güler için Avrupa’nın üst düzey kulüpleri şimdiden sıraya girdiler
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