Jorge Jesus hem saha içinde hem de saha dışında fark yarattı! Portekizli hoca taraftarların gönlünde taht kurdu





BU JEST UNUTULMAZ

Dün sosyal medyada herkes Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Larnaca maçı sonrasında Fener taraftarına yaptığı jesti konuştu. Oyuncularına "Formalarınızı çıkartın ve taraftarlara verin. Onlar sizin için buraya kadar geldiler. Onları mutlu etmek sizin göreviniz" diyen Jesus, galibiyetten bile daha çok konuşuldu.

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