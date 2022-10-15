Jorge Jesus hem saha içinde hem de saha dışında fark yarattı! Portekizli hoca taraftarların gönlünde taht kurdu

Jorge Jesus, Fener yönetiminin en doğru kararı olmuş gibi görünüyor. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi grubunda en golcü takım olan Jesus, Sarı-Lacivertliler'i UEFA'da 107. sıradan 74. sıraya çıkardı.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Topladığı puanlar ve ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam adeta takımın yıldızı oldu. Jesus taraftarın gözünde futbolculardan daha ön planda olmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son AEK Larnaca maçında da Sarı- Lacivertli taraftarların kalbini bir kez daha fethetti. Portekizli teknik adam 2-1 kazanılan Larnaca maçı sonrasında futbolcularını soyunma odasına gitmeden önce durdurdu ve "Hepiniz formalarınızı çıkartın ve sizi destekleyen taraftarlarınıza verin" dedi.
GERÇEK BİR LİDER
Futbolcular da bunun üzerine formalarını tribündeki taraftarlara attılar. Hem takımın saha içindeki durumu hem de Jesus'un saha dışındaki davranışları taraftarlara "Fenerbahçe'nin artık gerçek bir lideri var" dedirtti.