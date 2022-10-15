Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Jorge Jesus hem saha içinde hem de saha dışında fark yarattı! Portekizli hoca taraftarların gönlünde taht kurdu

    F.Bahçe’de Jesus fırtınası esiyor. Sarı- Lacivertliler hem ligde hem de Avrupa Ligi grubunda en golcü takım oldu. Larnaca maçı sonrası futbolcularına formalarını taraftarlara vermesini söyleyen Portekizli hoca gönüllerde taht kurdu.

    İşte Jesus farkı

    Jorge Jesus, Fener yönetiminin en doğru kararı olmuş gibi görünüyor. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi grubunda en golcü takım olan Jesus, Sarı-Lacivertliler'i UEFA'da 107. sıradan 74. sıraya çıkardı.



    TARAFTARIN SEVGİLİSİ
    Topladığı puanlar ve ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam adeta takımın yıldızı oldu. Jesus taraftarın gözünde futbolculardan daha ön planda olmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son AEK Larnaca maçında da Sarı- Lacivertli taraftarların kalbini bir kez daha fethetti. Portekizli teknik adam 2-1 kazanılan Larnaca maçı sonrasında futbolcularını soyunma odasına gitmeden önce durdurdu ve "Hepiniz formalarınızı çıkartın ve sizi destekleyen taraftarlarınıza verin" dedi.



    GERÇEK BİR LİDER
    Futbolcular da bunun üzerine formalarını tribündeki taraftarlara attılar. Hem takımın saha içindeki durumu hem de Jesus'un saha dışındaki davranışları taraftarlara "Fenerbahçe'nin artık gerçek bir lideri var" dedirtti.



        BATSHUAYİ TAM İSABET
        Transfer edildiğinde Fenerli taraftarların şüpheyle baktığı Machy Batshuayi, golleri ve istekli futboluyla hem Jesus'un hem de taraftarın vazgeçilmezi oldu.



        FENER'İN FUTBOLU ZEVK VERİYOR
        Fenerbahçe taraftarı yıllarca özlemini duyduğu baskılı hücum futbolunun zevkini Jesus sayesinde çıkartıyor. Bu futboldan herkes zevk alıyor.



        BU JEST UNUTULMAZ
        Dün sosyal medyada herkes Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Larnaca maçı sonrasında Fener taraftarına yaptığı jesti konuştu. Oyuncularına "Formalarınızı çıkartın ve taraftarlara verin. Onlar sizin için buraya kadar geldiler. Onları mutlu etmek sizin göreviniz" diyen Jesus, galibiyetten bile daha çok konuşuldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Spor Jorge Jesus hem saha içinde hem de saha dışında fark yarattı! Portekizli hoca taraftarların gönlünde taht kurdu
            SON DAKİKA