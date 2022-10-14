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    • Spor
    • 14.10.2022 22:21
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    • 14.10.2022 22:21
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    Antalya derbisinde gol düellosu! Corendon Alanyaspor: 3 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberi! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Antalya derbisinde gol düellosu!

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını ev sahibi takım 3-2 kazandı.


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    10. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın solda kullandığı köşe vuruşunda Fatih Akyol, arkaya çevirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Alperen Uysal iki hamlede kontrol etti.

    21. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Candeias son anda dokunamadı.

    30. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Runarsson iki hamlede kurtardı.

    44. dakikada Alanyaspor öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

        51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Leroy Fer'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu Antalyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışına yönelen meşin yuvarlağı, Lusamba sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-0

        57. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Cemali Sertel'in ceza sahasına gönderdiği ortayı topa iyi yükselen Wright kafayla filelere gönderdi: 2-1

        70 dakikada Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Leroy Fer'in vuruşunu kaleci Alperen Uysal çıkardı. Defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda yaşanan karambolde Doumbia'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

        88. dakikada Antalyaspor'da Wright farkı bir kez daha bire indirdi. Antalyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mustafa Erdilman'ın araya attığı topla Wright kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

        Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Kırbıyık Holding

        Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

        Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul (Dk. 88 Balkovec), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 69 Umut Güneş), Leroy Fer, Lusamba (Dk. 69 Doumbia), Candeias (Dk. 77 Zinedine), Efecan Karaca (Dk. 77 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan

        Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Dk. 76 Floranus), Fredy (Dk. 76 Hakan Özmert), Ufuk Akyol (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 75 Sinan Gümüş), Wright

        Goller: Dk. 44 Ahmed Hassan, Dk. 51 Lusamba, Dk. 70 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 57 ve 88 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. 78 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 29 Ghacha, Dk. 78 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

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        Haberler Spor Antalya derbisinde gol düellosu! Corendon Alanyaspor: 3 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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