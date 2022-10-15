Avrupa'da bu hafta dörtte dört yaptık! İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktık





HAFTANIN EN İYİ 2. ÜLKESİYİZ

Önceki gün Avrupa'daki 4 temsilcimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerini devirmesiyle tarihinde ilk kez 4'te 4 yapan Türkiye, bir anda kendisini 14. sırada buldu. Bu sezon 7,6 puan elde eden Türkiye, Avrupa'nın dev ülkelerini sollamayı başardı. 2022-23 sezonunun şu ana kadar en başarılı 4. ülkesi olmayı başarırken; İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'yı arkamızda bıraktık. Sadece İngiltere, İspanya ve Almanya'nın gerisinde kalan Türkiye son 5 yılın en iyi puanına henüz ekim ayında ulaşmış oldu. Avrupa'da 4 takımımızın da kazanmasıyla haftanın en başarılı 2. ülkesi ünvanını da aldık. Türkiye 1.600 puanla, 1.857 puanlı İngiltere'nin ardından sıralamada yer aldı.