Avrupa'da bu hafta dörtte dört yaptık! İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktık

Türk futbolu 2022-23 sezonunda fırtına gibi esiyor. Son dönemde üst üste gelen başarısızlıkların ardından UEFA sıralamasında ilk 20'nin dışında kalan Türkiye bu sezon gelen galibiyetler sonrası büyük bir yükselişe girdi.
HAFTANIN EN İYİ 2. ÜLKESİYİZ
Önceki gün Avrupa'daki 4 temsilcimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerini devirmesiyle tarihinde ilk kez 4'te 4 yapan Türkiye, bir anda kendisini 14. sırada buldu. Bu sezon 7,6 puan elde eden Türkiye, Avrupa'nın dev ülkelerini sollamayı başardı. 2022-23 sezonunun şu ana kadar en başarılı 4. ülkesi olmayı başarırken; İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'yı arkamızda bıraktık. Sadece İngiltere, İspanya ve Almanya'nın gerisinde kalan Türkiye son 5 yılın en iyi puanına henüz ekim ayında ulaşmış oldu. Avrupa'da 4 takımımızın da kazanmasıyla haftanın en başarılı 2. ülkesi ünvanını da aldık. Türkiye 1.600 puanla, 1.857 puanlı İngiltere'nin ardından sıralamada yer aldı.
İLK 12'YE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
Türk futbolu için UEFA sıralamasında ilk 12'ye girmek büyük bir önem taşıyor. Eğer bunu başarırsak ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024-25 sezonundan itibaren şampiyonumuz yeniden direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılma hakkını elde edecek.