Aslan’dan yerli atağı! Galatasaray Halil Akbunar ve Efecan Karaca için harekete geçti





Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var... Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor... Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağ kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.



Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu... Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Göztepe'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.