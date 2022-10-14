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    • Spor
    • 14.10.2022 14:16
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    • 14.10.2022 14:30
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    Galatasaray'da yerli atağı! İşte listedeki yıldız isimler

    Yerli oyuncu kalitesini daha da artırmak isteyen Galatasaray, devre arasında atağa kalkıyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara girdi. Galatasaray'ın hedefinde ise Efecan Karaca ile Halil Akbunar var.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’dan yerli atağı

    Sarı-Kırmızılılar, gündemine yerli yıldızları aldı… Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var… Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor.

    32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor… Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağa kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

    Efecan Karaca, daha önce Kartalspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adanaspor ve Gaziantep BB. Gibi takımların da formasını giydi. Bir ara Trabzonspor da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.

        Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu… Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Belçika temsilcisine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.

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        Haberler Spor Galatasaray'da yerli atağı! İşte listedeki yıldız isimler
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