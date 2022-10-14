Galatasaray'da yerli atağı! İşte listedeki yıldız isimler

Sarı-Kırmızılılar, gündemine yerli yıldızları aldı… Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var… Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor.
32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor… Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağa kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Efecan Karaca, daha önce Kartalspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adanaspor ve Gaziantep BB. Gibi takımların da formasını giydi. Bir ara Trabzonspor da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.