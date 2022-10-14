Galatasaray'da yerli atağı! İşte listedeki yıldız isimler

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.

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