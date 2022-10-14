Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kanarya AEK’yı bu kez de kendi taraftarı önünde parçaladı! Gruptan çıkmayı garantiledi

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında AEK Larnaca'ya karşı Fenerbahçe 16’da Pedro ile öne geçti. 52’de Trickovski penaltıdan skoru dengeledi. 80’de Batshuayi penaltıdan kritik galibiyeti getirdi.

    Larnaca’da Fener alayı

    Fener işi bitirdi... Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi. Temsilcimiz böylece 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. 5. dakikada İsmail Yüksek'in kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas'ın şutunu Altay kornere çeldi. 16'da Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi: 0-1.



    BATSHUAYİ GİRDİ VE YİNE GOLÜNÜ ATTI
    52'de AEK Larnaca penaltı kazandı. Trickovski penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 80'de bu kez Fener penaltı kazandı. Batshuayi golü attı ve Fener'i birkez daha öne geçirdi: 1-2. 83. dakikada Valencia müthiş vurdu. Kaleci Piric'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.



    ENNER VALENCİA PENALTIYI ATAMADI
    84. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Garcia 2. sarı karttan atıldı ve AEK 10 kişi kaldı. Ama Valencia'nın penaltısını kaleci Piric kurtarınca maç 2-1 bitti. Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 yendi. Fransız ekibi de böylece puanını 7'ye çıkardı.



        HELAL SANA ARDA GÜLER
        Jorge Jesus, AEK Larnaca deplasmanında Arda Güler'i 11'de oynattı. 69 dakika sahada kalan genç futbolcu Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu. 50 kez topla buluşan Arda Güler yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 16 ikili mücadelenin 10'unu kazanma başarısı gösteren yıldız futbolcuya 4 faul yapıldı. 1 de isabetli şut çeken Arda Güler oynadığı futbolla önümüzdeki maçlarda çok daha fazla süre alması gerektiğini gösterdi.



        JESUS: ŞİMDİ HEDEF LİDERLİK
        Teknik direktör Jesis maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Portekizli hoca, "Galibiyetin, gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi grup birinciliği için mücadele vereceğiz. Ama bizim asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı" dedi. Jorge Jesus, "Penaltıyı kimin atacağına ben karar veriyorum" ifadesini de kullandı.



        AEK ARENA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
        AEK Arena'da oynanan maçta Türk taraflar adeta gövde gösterisi yaptı. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere birçok ülkeden Larnaca'ya giden Türk taraftarlar statta çok renkli görüntüler oluşturdu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km!
        Haberler Spor Kanarya AEK’yı bu kez de kendi taraftarı önünde parçaladı! Gruptan çıkmayı garantiledi
            SON DAKİKA