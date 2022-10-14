Kanarya AEK’yı bu kez de kendi taraftarı önünde parçaladı! Gruptan çıkmayı garantiledi

Fener işi bitirdi... Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi. Temsilcimiz böylece 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. 5. dakikada İsmail Yüksek'in kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas'ın şutunu Altay kornere çeldi. 16'da Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi: 0-1.
BATSHUAYİ GİRDİ VE YİNE GOLÜNÜ ATTI
52'de AEK Larnaca penaltı kazandı. Trickovski penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 80'de bu kez Fener penaltı kazandı. Batshuayi golü attı ve Fener'i birkez daha öne geçirdi: 1-2. 83. dakikada Valencia müthiş vurdu. Kaleci Piric'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.
ENNER VALENCİA PENALTIYI ATAMADI
84. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Garcia 2. sarı karttan atıldı ve AEK 10 kişi kaldı. Ama Valencia'nın penaltısını kaleci Piric kurtarınca maç 2-1 bitti. Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 yendi. Fransız ekibi de böylece puanını 7'ye çıkardı.