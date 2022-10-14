Kanarya AEK’yı bu kez de kendi taraftarı önünde parçaladı! Gruptan çıkmayı garantiledi





BATSHUAYİ GİRDİ VE YİNE GOLÜNÜ ATTI

52'de AEK Larnaca penaltı kazandı. Trickovski penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 80'de bu kez Fener penaltı kazandı. Batshuayi golü attı ve Fener'i birkez daha öne geçirdi: 1-2. 83. dakikada Valencia müthiş vurdu. Kaleci Piric'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.