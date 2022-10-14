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    • 14.10.2022 12:14
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    • 14.10.2022 12:21
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    Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi durdurulamıyor! Geçen sezondan eser kalmadı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam ederken, Belçikalı golcüsü Batshuayi de gollerine devam ediyor. Karagümrük maçından sonra AEK Larnaca ağlarını da sarsan 'Batman' 4 gole ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin golcüsü durdurulamıyor

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, gollerine devam ediyor. Sezon başında Chelsea'den transfer edilen tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertliler'e maç kazandırmaya devam ediyor. Karagümrük maçında 90+5'te galibiyet golüne imza atan Belçikalı santrafor, Avrupa'yı da boş geçmedi.

    Belçikalı yıldız golcü Batshuayi, Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı AEK Larnaca maçının 80. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Sarı-Lacivertli formayla toplamda 222 dakika mücadele eden Batman, 4 gole ulaştı. Yıldız oyuncu, her 55 dakikada bir fileleri havalandırıyor.

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol atmasına rağmen kaçırdıklarıyla eleştirilerin odak noktasını haline gelen Michy Batshuayi, 225 dakikada bir gol buluyordu. Yıldız golcü bu rakamı 222'den 55'e çekmiş oldu.

        Manchester City'nin Norveçli gol makinesi Erling Haaland, bu sezon 1049 dakikada 20 gole ulaştı. Dünya futbolunun en önemli santraforları arasında gösterilen Haaland her 52 dakikada bir gol atıyor. Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı Enner Valencia ise bu sezon 15 maçta 11 gole ulaştı. Ekvadorlu yıldız da 75 dakikada bir gol buluyor.

        *Michy Batshuayi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Geçen sezon 42 karşılaşmada 14 gole imza atan Michy Batshuayi'nin bu sezon ulaşacağı gol sayısı şimdiden merak ediliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi durdurulamıyor! Geçen sezondan eser kalmadı
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