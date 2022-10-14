Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi durdurulamıyor! Geçen sezondan eser kalmadı

Manchester City'nin Norveçli gol makinesi Erling Haaland, bu sezon 1049 dakikada 20 gole ulaştı. Dünya futbolunun en önemli santraforları arasında gösterilen Haaland her 52 dakikada bir gol atıyor. Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı Enner Valencia ise bu sezon 15 maçta 11 gole ulaştı. Ekvadorlu yıldız da 75 dakikada bir gol buluyor.