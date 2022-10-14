Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi durdurulamıyor! Geçen sezondan eser kalmadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, gollerine devam ediyor. Sezon başında Chelsea'den transfer edilen tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertliler'e maç kazandırmaya devam ediyor. Karagümrük maçında 90+5'te galibiyet golüne imza atan Belçikalı santrafor, Avrupa'yı da boş geçmedi.
Belçikalı yıldız golcü Batshuayi, Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı AEK Larnaca maçının 80. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Sarı-Lacivertli formayla toplamda 222 dakika mücadele eden Batman, 4 gole ulaştı. Yıldız oyuncu, her 55 dakikada bir fileleri havalandırıyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol atmasına rağmen kaçırdıklarıyla eleştirilerin odak noktasını haline gelen Michy Batshuayi, 225 dakikada bir gol buluyordu. Yıldız golcü bu rakamı 222'den 55'e çekmiş oldu.