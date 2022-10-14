Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 9. haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılılar, renkdaşını mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kayserispor maçına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları 11'de değerlendireceği, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi formsuz isimleri ise kenarda oturtacağı öğrenildi.
Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt'un da kesik yiyecek bir başka isim olacağı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat oyuncularından Kazımcan Karataş'ın Kayserispor maçında ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor.