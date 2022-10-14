Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kayserispor maçına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları 11'de değerlendireceği, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi formsuz isimleri ise kenarda oturtacağı öğrenildi.