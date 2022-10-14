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    • Spor
    • 14.10.2022 12:47
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    • 14.10.2022 12:47
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    Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bay geçtiği haftanın ardından Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Okan Buruk'un kafasındaki 11 netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın sezon başında Altay'dan transfer edilen Kazımcan Karataş'a sol bekte 11'de görev vereceği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    5 ay sonra 11’e dönüyor! Buruk’tan sürpriz karar

    Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 9. haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılılar, renkdaşını mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kayserispor maçına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları 11'de değerlendireceği, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi formsuz isimleri ise kenarda oturtacağı öğrenildi.

    Galatasaray'da sol bek Patrick van Aanholt'un da kesik yiyecek bir başka isim olacağı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat oyuncularından Kazımcan Karataş'ın Kayserispor maçında ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor.

        Cimbom'un sezon başında Altay'dan 1.1 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Kazımcan Karataş, ilk 11'de sahaya en son 5 ay önce çıktı. Geçen sezon son hafta maçında Kasımpaşa'ya karşı 74 dakika oynayan 19 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maça 11'de başladı.

        Bu sezon Rezerv Lig'de Trabzonspor'a karşı 90 dakika mücadele eden Kazımcan Karataş, Süper Lig'de ise 2. Haftadaki Giresunspor maçında 12 dakika görev almıştı. Süper Lig'de 24 kez forma şansı bulan Kazımcan'ın 2 asisti bulunuyor. Genç yıldızın Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

        *Kazımcan Karataş'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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        Haberler Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sürpriz gelişme! Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı
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