Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları





İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Vali Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.



Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



BAKANLAR BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye geldi.