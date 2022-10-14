Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları

Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Vali Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAKANLAR BÖLGEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye geldi.
BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini 20 işçinin ise yaralı olduğunu bildirdi.