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    • Spor
    • 14.10.2022 21:49
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    • 14.10.2022 22:06
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    Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları

    Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Vali, madende mahsur kalanların olduğunu açıklarken kurtarma çalışmaları da sürüyor. Patlamaya ilişkin spor camiasından gemiş olsun paylaşımları yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor patlamaya ilişkin geçmiş dileklerini içeren mesaj paylaştı.

    Spor camiasından Bartın paylaşımları

    Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



    İŞÇİLER MAHSUR KALDI
    Vali Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.

    Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    BAKANLAR BÖLGEDE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye geldi.



    BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini 20 işçinin ise yaralı olduğunu bildirdi.

        SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
        Patlamanın meydana gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geçmiş olsun mesajı geldi.



        Fenerbahçe: "Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle."



        Galatasaray: "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



        Beşiktaş: "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



            Trabzonspor: "Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle"

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            Environment
            Haberler Spor Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları
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