Trabzonspor evinde Monaco'yu ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında bu akşam saat 22.00'da Trabzonspor evinde Monaco'yu konuk ediyor.
Fransa'daki 3-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki rövanş maçını Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.
Jakob Kehlet'in yardımcıları: Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Victor Skytte.
Müsabakanın 4. Hakemi ise Sandi Putros.
Müsabakanın VAR hakemi İngiliz hakem David Coote ve AVAR hakemi Avusturyalı Jarred Gavan Gillett.
TRABZONSPOR KEHLET İLE KAZANDI
Danimarkalı hakem Jakob Kehlet daha önce Trabzonspor'un 1 maçında görev yaptı.
Kehlet, 15.08.2019 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzon'da oynanan Sparta Prag karşılaşmasını yönetti.