UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir sahasında RFS'yi ağırlıyor | CANLI ANLATIM İZLE





BAŞAKŞEHİR GRUPTA LİDER

Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.