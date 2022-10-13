UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir sahasında RFS'yi ağırlıyor | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında, temsilcimiz Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS takımını konuk ediyor.
Mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RFT İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill, Ilic
BAŞAKŞEHİR GRUPTA LİDER
Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.