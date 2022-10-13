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    • Spor
    • 13.10.2022 19:19
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    • 13.10.2022 19:49
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir sahasında RFS'yi ağırlıyor | CANLI ANLATIM İZLE

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında sahasında Letonya'nın RFS takımını ile karşılıyor. Medipol Başakşehir - RFS maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maçın ilk 11'leri ve tüm detaylar...

    Başakşehir RFS’yi ağırlıyor | Canlı anlatım

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında, temsilcimiz Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS takımını konuk ediyor.

    Mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek.



    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RFT İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
    Medipol Başakşehir:     Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka

    RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill, Ilic



    BAŞAKŞEHİR GRUPTA LİDER
    Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

    Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.

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