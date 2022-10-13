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    • Spor
    • 13.10.2022 18:41
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    • 13.10.2022 18:41
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    Beşiktaş taraftarına 2 maç deplasman yasağı! PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi. Beşiktaş taraftarlarının 2 deplasman maçına girişleri yasaklandı.

    PFDK’dan 6 kulübe ceza

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'nın Fraport TAV Antalyaspor'a 56 bin, Arabam.com Konyaspor'a 143 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 70 bin, Adana Demirspor'a 56 bin, Bitexen Giresunspor'a 56 bin ve Beşiktaş'a 182 bin lira para cezası verildiği belirtildi.



    HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac 2 müsabakadan men cezası alırken, saha olaylarına karıştığı tespit edilen MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor'un taraftarlarının birer, Beşiktaş taraftarlarının ise 2 deplasman maçına girişlerini engellediği ifade edildi.

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