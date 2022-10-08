Beşiktaş Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un muhteşem röveşata golüyle yendi

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.