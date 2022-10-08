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    • Spor
    • 08.10.2022 17:53
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    • 08.10.2022 22:26
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    Beşiktaş Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un muhteşem röveşata golüyle yendi

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Giresunspor deplasmanından Tayyip Talha Sanuç'un attığı muhteşem golle zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3 hafta sonra kazanmış oldu. Öte yandan hafta içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı başörtüsü hamlesi "siyasi gol" olarak yorumlanırken adaşı Tayyip Talha'nın maçta röveşata atması güzel bir tesadüf oldu. Adaşlar, hem siyasette hem de yeşil sahada muhteşem gollerle haftayı kapattı.

    CANLI | Giresunspor - Beşiktaş

    Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

    Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

    Mücadelenin 20. dakikada Weghorst ile penaltıdan yararlanamayan siyah-beyazlılar, 34. dakikada Tayyip Talha ile öne geçti.

    Karşılaşmanın 90. dakikasında Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş'ın puanı 18 oldu. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

        30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

        34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI
        47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

        74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

            80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

            87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

            90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

            Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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            Haberler Spor Beşiktaş Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un muhteşem röveşata golüyle yendi
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