Beşiktaş Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un muhteşem röveşata golüyle yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin 20. dakikada Weghorst ile penaltıdan yararlanamayan siyah-beyazlılar, 34. dakikada Tayyip Talha ile öne geçti.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş'ın puanı 18 oldu. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.