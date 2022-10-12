Jorge Jesus'un gelişiyle Fenerbahçe kriz ve kaosu geride bırakarak mutluluğa adım attı

1-SAMANDIRA ARTIK BAMBAŞKA
Jorge Jesus, Samandıra'ya ayak basar basmaz köklü bir değişimin temellerini atmıştı. Portekizli hoca tesislerin sadece fiziki yapısını değil havasını da değiştirdi. Geçmiş yıllarda sürekli kaoslarla, krizlerle gündeme oturan Samandıra'da artık herkesin yüzü gülüyor. Jesus'un forma adaleti ve her futbolcuya eşit yaklaşımı sayesinde tam bir kolej havası yakalanmış durumda.
2-ESKİ KADIKÖY RUHU GERİ DÖNDÜ
Son 4 sezonda Kadıköy'ün kaybolmaya yüz tutan ruhu geri döndü. Fenerbahçe tribünlerinde uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine büyük bir coşku var. Sarı-Lacivertli takımın oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ruhu nedeniyle Kadıköy'de tüm maçlar full tribünlere oynanıyor.
3-HER ALANDA KENETLENME
8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe adeta tek yürek olmuş durumda. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar büyük bir kenetlenme sergiliyor. Ortaya çıkan güzel tablo sonrası geçmiş 4 sezonda taraftarın hedefinde olan Başkan Ali Koç'a yönelik çatlak sesler de tamamen kesildi.