Jorge Jesus'un gelişiyle Fenerbahçe kriz ve kaosu geride bırakarak mutluluğa adım attı





4-YÖNETİCİLERİ GÖREN VAR MI?

Yönetim futbolu tamamen Jesus'a emanet etmiş durumda. Başkan Ali Koç ya da farklı bir yönetici ne maçlardan önce ne de sonra medyaya demeç vermiyor. Jesus'un talimatıyla yöneticiler eskisi gibi Samandıra'ya girip-çıkmıyor. Herkes kendi alanında, Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için çalışıyor.