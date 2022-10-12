Filenin Sultanları 2022 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD’ye yenilerek turnuvaya veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımmız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında karşılaştığı son Olimpiyat şampiyonu ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk sette hücumlarımızı iyi savunan ABD, Frantti ve Drews'in sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı. 2. sete Ebrar ve Zehra ile iyi başlayan milli takıma Frantti, Drews ve Ogbogu ile karşılık veren ABD seti 25-15 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. sette de etkili servisler kullanan ve iyi hücum eden ABD seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. F Grubunda da karşılaştığı ABD'ye çeyrek finalde de diş geçiremeyen Filenin Sultanları turnuvadan elendi.
TARİHİ FIRSATI KAÇIRDIK
A Milli Kadın Voleybol Takımımız son Olimpiyat şampiyonu ABD'ye yenilerek tarihinin en yüksek derecesini elde etme fırsatını kaçırdı. Türkiye ABD'yi geçip yarı finale çıkabilse, tarihinde ilk kez dünya yarı finaline kalmayı başaracaktı ve 2010'da elde edilmiş 6.'lık derecesini de geride bırakmış olacaktı.
ÜSTÜNDAĞ'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maçtan sonra yaptığı açıklamada," Sonuçtan dolayı üzğünüz" derken kendisi ile ilgili eleştirilere ise, "Mehmet Akif Üstündağ gelirken hesap vermiştir. Giderken de hesap verir. 30 tane imza toplayıp gelsinler yarın görevi bırakmazsam namerdim"dedi.