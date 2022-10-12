Filenin Sultanları 2022 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD’ye yenilerek turnuvaya veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımmız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında karşılaştığı son Olimpiyat şampiyonu ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk sette hücumlarımızı iyi savunan ABD, Frantti ve Drews'in sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı. 2. sete Ebrar ve Zehra ile iyi başlayan milli takıma Frantti, Drews ve Ogbogu ile karşılık veren ABD seti 25-15 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. sette de etkili servisler kullanan ve iyi hücum eden ABD seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. F Grubunda da karşılaştığı ABD'ye çeyrek finalde de diş geçiremeyen Filenin Sultanları turnuvadan elendi.