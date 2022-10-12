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    • Spor
    • 12.10.2022 09:28
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    • 12.10.2022 09:29
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    Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa ÇIKTI MI, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'te dev derbiye sadece günler kaldı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı?

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, Trabzonspor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Bordo mavililer ise zirve mücadelesini bırakmak istemiyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

    Beşiktaş Trabzonspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

    Beşiktaş Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Giresunspor mücadelesinde sakatlanan Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Trabzonspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

    BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

    Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasının biletleri Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkacak.

        Süper Lig 10. Hafta Fikstürü

        14 Ekim Alanyaspor - Antalyaspor
        15 Ekim Fatih Karagümrük- Hatayspor
        15 Ekim Kasımpaşa Adana Demirspor
        15 Ekim Kayserispor Galatasaray


        16 Ekim Başakşehir FK İstanbulspor
        16 Ekim Beşiktaş Trabzonspor
        17 Ekim Sivasspor Giresunspor
        17 Ekim MKE Ankaragücü Fenerbahçe
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        Haberler Spor Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa ÇIKTI MI, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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