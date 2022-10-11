Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti





ABD YARI FİNALE YÜKSELDİ, SULTANLAR VEDA ETTİ

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.