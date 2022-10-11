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    • Spor
    • 11.10.2022 20:16
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    • 11.10.2022 20:16
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    Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonucun ardından turnuvaya vedat etti.

    Filenin Sultanları turnuvaya veda etti

    Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı.

    Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.



    İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.



    ABD YARI FİNALE YÜKSELDİ, SULTANLAR VEDA ETTİ
    Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
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        Haberler Spor Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
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