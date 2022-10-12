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    Ampute Milli Takımımız, TFF Başkanı Büyükekşi'nin konuğu olarak Riva'ya gitti

    Ampute Milli Takımımız’ı ağırlayan TFF Başkanı Büyükekşi,” Sizler azmin, mücadelenin sembolü oldunuz” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 12 EKim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Azmin sembolü oldunuz!

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız ile bir araya geldi. Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 yıldır engelli futboluna destek verdiğini hatırlatıp alınan başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kazandıkları Dünya Kupası'yla organizasyona katılan şampiyonları kutlayan Mehmet Büyükekşi, "Sizler azmin, mücadelenin sembolü oldunuz. Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.



    HER ZAMANKİNDEN DAHA DA AGRESİF
    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı taktiğini belirlemek üzere... Fransız teknik adam, rakibinin yarın gece Monaco ile oynayacağını düşünerek tüm planlarını buna göre belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un pazar günü İstanbul'a yorgun geleceğini düşünerek ilk dakikalarda skor üstünlüğünü eline geçirmek istiyor. Ismael'in oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından ancak biz de Beşiktaş'ız... Bu maçın da favorisiyiz. Kendi sistemimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İlk dakikadan itibaren baskılı futbolumuzu oynayacağız. Skoru erken aldığımız taktirde rakibimize mental açıdan da büyük bir darbe indirmiş olacağız. Her zamankinden daha agresif ama her zamankinden daha da sabırlı oynayacağız" diye konuştu.



    DIŞARIDA DAHA ETKİLİ
    Beşiktaş, Giresunspor maçıyla Valerien Ismael döneminde deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Kartal, 20 puan topladı. İç sahada ise Fransız hocayla 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kartal, 14 puan alabildi.



        MONACO BİLETLERİNE İNDİRİM
        Trabzonspor'un Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçının biletleri dün satışa sunuldu. Bordo-Mavili yönetim içeride oynanan son Kızılyıldız maçına oranla doğu ve batı tribünlerinde 50 ve 100 TL'lik indirimlere gitti. Bilet fiyatları, 250 lira ile 1250 lira arasında değişiyor.



        GÖZÜNÜ 7 MİLYON EURO'YA DİKTİ
        Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı lig maçı öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik Monaco mücadelesi var. İlk 2 hedefi doğrultusunda Fransız ekibini mutlaka yenmek isteyen Karadeniz ekibi, H Grubu'nda 3 puana sahip. Grupta Monaco ve Ferencvaros'un 6'şar puanı bulunurken, Trabzonspor ile Kızılyıldız'ın ise birer galibiyeti bulunuyor. Avrupa'dan şu ana kadar 13 milyon Euro'yu kasasına koyan Fırtına, gruptan çıkması halinde bu rakamı 20 milyon Euro seviyesine çekecek.



        FIRTINA SARIDA GEÇTİ!
        Trabzonspor'da Trezeguet, Bartra ve Eren Elmalı, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşeceklerdi. Teknik heyetin maç öncesinde uyardığı 3 futbolcu da hata yapmadı. Bordo-Mavililer maçı tek sarı kartla tamamladı.



            YUSUF'UN MORALİ ÇOK BOZULDU
            Kasımpaşa maçında kötü bir futbol oynayan ve tribünlerin protestosuna maruz kalan Yusuf Yazıcı'nın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının yıldız futbolcuya büyük destek verdiği de gelen bilgiler arasında.



            PEDRO OUT BATSHUAYI IN
            Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük yatırımı yaptığı oyuncu Joao Pedro olmuştu. Ancak Brezilyalı yıldız şu ana kadar bekleneni veremedi. Jesus'un Valencia'yla beraber şu anki planlamayı göre takımın iki forvetinden biri olan Pedro'yu kızağa çekeceği öğrenildi. Portekizli hocanın hem AEK Larnaca hem de Ankaragücü deplasmanlarında Michy Batshuayi'ye formayı vereceği öğrenildi.



            KAHVEDE MAÇ İZLEDİ
            Sezonun yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'e gitti. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan genç yıldız, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi.



                HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

                ASLAN İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!
                Galatasaray için önümüzdeki haftadan sonra işler kolaylaşabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçından sonra oynayacağı 10 maçın 9'u İstanbul'da. Cimbom, Kayserispor maçı sonrası Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonrasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 5 Kasım'da ise evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile mücadele edecek. Dünya Kupası arası öncesi son maçında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak. Dünya Kupası arası sonrası ise İstanbulspor'u ağırlayacak olan Cimbom, 1 hafta sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. NEF Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 10 haftalık sürecin son iki maçında ise evinde Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.

                KARTAL'IN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
                Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ilk 9 haftada sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Kartal'da Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı.

                TRABZON'A DANİMARKALI HAKEM
                Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Monaco ile evinde oynayacağı maçta Danimarkalı Jakob Kehlet düdük çalacak. F.Bahçe'nin deplasmandaki AEK Larnaca maçını ise Polonyalı Pawel Raczkowski yönetecek. Konferans Ligi'nde Başakşehir-Rigas maçında Maltalı Philip Farrugia, Balkani-Sivas karşılaşmasında ise Avusturya'dan Manuel Schuettengruber görev alacak.

                BARCELONA'YA GÖZDAĞI
                Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, "Rakip güçlü. Ama mental olarak hazırsan her şeyi başarabilirsin" diye konuştu.

                GİRESUN 2. YARIDA AÇILIYOR
                Süper Lig ekibi Giresunspor, bu sezon toplam 6 gol attı. Süper Lig'de en az gol atan 2. takım olan Giresunspor, rakip filelere gönderdiği 6 golün tamamını 2. yarılarda kaydetti.

                MEHMET UZ DEVAM EDİYOR
                Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, taraftarların istifa çağrılarının ardından konuştu. Uz, "İstifa çağrısı yapanlara kırgınlığım yok. Sorumluluğumu yerine getirmek isterim" dedi.

                CHELSEA MİLAN'I DEVİRDİ
                Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea deplasmanda Milan'ı 2-0 yendi. Goller Jorginho ve Aubameyang'tan geldi. Grubun diğer maçında D. Zagreb Salzburg'la 1-1 berabere kaldı.

                LEİPZİG DEPLASMANDA GÜLDÜ
                F Grubu'nda Leipzig Celtic'i 2-0 yendi. Konuk takımın gollerini Werner ve Forsberg kaydetti. Grubun diğer maçında Shakhtar-R.Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: PSG-Benfica: 1-1, Maccabi Haifa-Juventus: 2-0, Kopenhag-M. City:0-0, B.Dortmund-Sevilla: 1-1.

                PALABIYIK VE BİTİGEN'E UEFA'DAN GÖREV
                UEFA Avnupa Ligi'nde Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zürih takımları arasında oynanacak A Grubu müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak. Abdulkadir Bitigen ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Portekiz temsilcisi Braga arasındaki D Grubu mücadelesinde VAR hakemi olarak görevlendirildi.

                İNEGÖL'ÜN YENİ HOCASI TAŞKIN GÜNGÖR OLDU
                TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor'da, teknik direktörlük görevine Taşkın Güngör getirildi. Başkan Kani Ademoğlu, "Çalışkanlığına, kişiliğine, iyi bir İnegöllü, iyi bir İnegölspor'lu olduğuna ve İnegölspor'da canla başla mücadele edeceğine inandığımız Taşkın hocamızda karar kıldık" dedi.

                GALATASARAY WARSZAWA'YI CALOIARO İLE YIKTI
                FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında dün Galatasaray Nef Legia Warszawa'yı 86-71 mağlup etti. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı üretti. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bugün Pınar Karşıyaka Alman ekibi Bonn'a konuk olacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Aynı saatte A Grubu'nda Tofaş Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak.

                SAKARYASPOR'DA ÖZBALTA DÖNEMİ
                Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe son olarak Hatayspor'da görev yapan Serkan Özbalta getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta." ifadelerine yer verildi.

                ŞOK MBAPPE İDDİASI: PSG'DEN AYRILACAK
                Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Kylian Mbappe krizi çıktı. Fransız golcü ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Paris Saint Germain, golcü futbolcunun Real Madrid'e gitmesine sıcak bakmıyor. Bir diğer iddia ise Mbappe için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un futbolcuyu istediği ve PSG'nin Ada devine yeşil ışık yaktığı yönünde.

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