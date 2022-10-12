Ampute Milli Takımımız, TFF Başkanı Büyükekşi'nin konuğu olarak Riva'ya gitti





HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



ASLAN İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

Galatasaray için önümüzdeki haftadan sonra işler kolaylaşabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçından sonra oynayacağı 10 maçın 9'u İstanbul'da. Cimbom, Kayserispor maçı sonrası Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonrasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 5 Kasım'da ise evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile mücadele edecek. Dünya Kupası arası öncesi son maçında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak. Dünya Kupası arası sonrası ise İstanbulspor'u ağırlayacak olan Cimbom, 1 hafta sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. NEF Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 10 haftalık sürecin son iki maçında ise evinde Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.



KARTAL'IN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ilk 9 haftada sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Kartal'da Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı.



TRABZON'A DANİMARKALI HAKEM

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Monaco ile evinde oynayacağı maçta Danimarkalı Jakob Kehlet düdük çalacak. F.Bahçe'nin deplasmandaki AEK Larnaca maçını ise Polonyalı Pawel Raczkowski yönetecek. Konferans Ligi'nde Başakşehir-Rigas maçında Maltalı Philip Farrugia, Balkani-Sivas karşılaşmasında ise Avusturya'dan Manuel Schuettengruber görev alacak.



BARCELONA'YA GÖZDAĞI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, "Rakip güçlü. Ama mental olarak hazırsan her şeyi başarabilirsin" diye konuştu.



GİRESUN 2. YARIDA AÇILIYOR

Süper Lig ekibi Giresunspor, bu sezon toplam 6 gol attı. Süper Lig'de en az gol atan 2. takım olan Giresunspor, rakip filelere gönderdiği 6 golün tamamını 2. yarılarda kaydetti.



MEHMET UZ DEVAM EDİYOR

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, taraftarların istifa çağrılarının ardından konuştu. Uz, "İstifa çağrısı yapanlara kırgınlığım yok. Sorumluluğumu yerine getirmek isterim" dedi.



CHELSEA MİLAN'I DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea deplasmanda Milan'ı 2-0 yendi. Goller Jorginho ve Aubameyang'tan geldi. Grubun diğer maçında D. Zagreb Salzburg'la 1-1 berabere kaldı.



LEİPZİG DEPLASMANDA GÜLDÜ

F Grubu'nda Leipzig Celtic'i 2-0 yendi. Konuk takımın gollerini Werner ve Forsberg kaydetti. Grubun diğer maçında Shakhtar-R.Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: PSG-Benfica: 1-1, Maccabi Haifa-Juventus: 2-0, Kopenhag-M. City:0-0, B.Dortmund-Sevilla: 1-1.



PALABIYIK VE BİTİGEN'E UEFA'DAN GÖREV

UEFA Avnupa Ligi'nde Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zürih takımları arasında oynanacak A Grubu müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak. Abdulkadir Bitigen ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Portekiz temsilcisi Braga arasındaki D Grubu mücadelesinde VAR hakemi olarak görevlendirildi.



İNEGÖL'ÜN YENİ HOCASI TAŞKIN GÜNGÖR OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor'da, teknik direktörlük görevine Taşkın Güngör getirildi. Başkan Kani Ademoğlu, "Çalışkanlığına, kişiliğine, iyi bir İnegöllü, iyi bir İnegölspor'lu olduğuna ve İnegölspor'da canla başla mücadele edeceğine inandığımız Taşkın hocamızda karar kıldık" dedi.



GALATASARAY WARSZAWA'YI CALOIARO İLE YIKTI

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında dün Galatasaray Nef Legia Warszawa'yı 86-71 mağlup etti. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı üretti. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bugün Pınar Karşıyaka Alman ekibi Bonn'a konuk olacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Aynı saatte A Grubu'nda Tofaş Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak.



SAKARYASPOR'DA ÖZBALTA DÖNEMİ

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe son olarak Hatayspor'da görev yapan Serkan Özbalta getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta." ifadelerine yer verildi.



ŞOK MBAPPE İDDİASI: PSG'DEN AYRILACAK

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Kylian Mbappe krizi çıktı. Fransız golcü ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Paris Saint Germain, golcü futbolcunun Real Madrid'e gitmesine sıcak bakmıyor. Bir diğer iddia ise Mbappe için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un futbolcuyu istediği ve PSG'nin Ada devine yeşil ışık yaktığı yönünde.

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