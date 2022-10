Ampute Milli Takımımız, TFF Başkanı Büyükekşi'nin konuğu olarak Riva'ya gitti

HER ZAMANKİNDEN DAHA DA AGRESİF

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı taktiğini belirlemek üzere... Fransız teknik adam, rakibinin yarın gece Monaco ile oynayacağını düşünerek tüm planlarını buna göre belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un pazar günü İstanbul'a yorgun geleceğini düşünerek ilk dakikalarda skor üstünlüğünü eline geçirmek istiyor. Ismael'in oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından ancak biz de Beşiktaş'ız... Bu maçın da favorisiyiz. Kendi sistemimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İlk dakikadan itibaren baskılı futbolumuzu oynayacağız. Skoru erken aldığımız taktirde rakibimize mental açıdan da büyük bir darbe indirmiş olacağız. Her zamankinden daha agresif ama her zamankinden daha da sabırlı oynayacağız" diye konuştu.