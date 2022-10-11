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    İngiltere'de hayattan zevk almıyordu! Dele Alli artık futboldan zevk alıyor

    Eski futbolculardan Frank McAvennie, “Dele Alli İngiltere’de futbola odaklanamadı. Şimdi Türkiye’ye gitti ve hem futboldan hem de hayattan zevk alıyor” dedi.

    Artık futboldan zevk alıyor

    Beşiktaş yıldız oyuncusu Dele Alli'nin İngiltere'de başarısız olma nedeni ortaya çıktı...



    Footballinsider'a konuşan eski futbolculardan Frank McAvennie, Dele Alli'nhin İngiltere'de futbol oynamaktan zevk almadığını ancak şimdi Beşiktaş'ta hem futboldan hem de hayattan zevk aldığını söyledi.



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    Mcavennıe şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar futbolu para için oynamamalı. Öncelik olarak futbol tutkuyla oynanmalı. Para ikinci planda kalmalı. Dele Alli kariyerinde çok iyi paralar kazandı. Bu kadar para kazandıktan sonra da futbola odaklanamadı. Şimdi Türkiye'ye gitti ve hem futboldan hem de hayattan zevk alıyor. Takım arkadaşlarıyla arası iyi. Oyuna olan sevgisini geri kazandı. O büyük bir yetenek ancak insanlar bunu ondan çıkaramadı. Everton'da başarılı olacağını düşünmüştüm. Ama söylediğim nedenlerden dolayı olamadı. Forma giymekte bile zorlanıyordu. Dele Alli şimdi Beşiktaş'ta mutlu ve Beşiktaş onun için çok ciddi bir şans. Artık onu sürekli takip eden medyadan uzak ve yeniden futbolun tadını çıkarıyor."

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